Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de onlineveiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders. Het idee daarachter is dat reclame vaak de grootste inkomstenbron van een website is, maar dat veel mensen vanwege opdringerige reclames adblockers gebruiken en websites inkomsten mislopen. De ontwikkelaars hebben Brave 0.65.121 voor desktops uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 0.65.121 Upgraded Chromium to 75.0.3770.100. (#4962) Version 0.65.120 Fixed inability to tip Twitch channels. (#4680)

Fixed incorrect rewards panel when viewing VODs on twitch.tv. (#3590)

Fixed rewards panel showing incorrect publisher when viewing a Twitch channel. (#3417)

Fixed incorrect text display when restoring a wallet under Norwegian locale. (#4880)

Upgraded Chromium to 75.0.3770.90. (#4888) Version 0.65.118 Added sidebar navigation for brave://settings. (#958)

Added Terms of Services link prior to Brave Rewards opt-in. (#3124)

Added a new proxy endpoint for CRLSets. (#3920)

Added privacy warning on Brave Sync code page. (#4132)

Added more information under brave://rewards-internals to improve rewards debugging. (#3624)

Updated design for brave://settings. (#955)

Improved error message for wrong device time when attempting to use Brave Sync. (#3962)

Removed source and referrer URLs from download metadata. (#2766)

Fixed not being able to join Brave Rewards using rewards panel when profile has been corrupted in certain cases. (#3697)

Fixed publishers not being displayed as verified in certain cases. (#3780)

Fixed incorrect system colors when changing theme to "Light". (#4059)

Fixed "Extension" overlay issue in brave://settings. (#3444)

Fixed capitalization for "Same as macOS" theme option under brave://settings. (#3832)

Fixed incorrect brave://history page pre-load UI. (#3826)

Fixed typo on Brave Sync page. (#4088)

Upgraded Chromium to 75.0.3770.80. (#4724)