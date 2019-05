De ontwikkelaars achter Core Embedded Linux Entertainment Center hebben versie 9.0.2 uitgebracht. CoreELEC is een fork van LibreELEC, dat op zijn beurt is ontstaan nadat een groot aantal ontwikkelaars bij OpenELEC wegens onenigheid is vertrokken en voor zichzelf is begonnen. Deze Linux-distributies zijn gebaseerd op Kodi en kunnen een computer tot een volwaardige htpc omtoveren. CoreELEC richt zich specifiek op de chips van Amlogic. De aankondiging van versie 9.0.2 ziet er als volgt uit:

CoreELEC 9.0.2



CoreELEC 9.0.2 is now available bringing with it Kodi v18.2, some new additions and a number of small bug fixes that we identified thanks to the feedback received from users in our forums.



Changes since 9.0.1: added display info to player process info window

added dtb sanity check at boot

added support to mix LFE in to stereo channels

fixed hyperion.ng slowdown issue

fixed slow boot on some devices installed to internal

fixed subtitle stutter on S912 devices

updated Kodi to v18.2