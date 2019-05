Draytek heeft voor zijn Vigor 2620L-routers nieuwe firmware uitgebracht. Deze vdsl2/adsl2+-routers beschikken over twee gigabit-ethernetlanpoorten waarvan er een aan de wankant gezet kan worden, en bevatten een al ingebouwde lte-modem met twee antennes. Verder is er de keuze om de Vigor 2620L zonder wirelessmogelijkheden te nemen of met 802.11n in de vorm van de Vigor 2620Ln. Het versienummer is aangeland bij 3.8.12 en dit zijn de veranderingen:

New Features Add Diagnostics>>Syslog Explorer.

Support LTE WAN bridge function for DHCP client.