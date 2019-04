Versie 3.9.5 van Joomla! is uitgekomen, een versie die diverse beveiligingsproblemen en fouten moet verhelpen. Joomla! is een dynamisch, in php geschreven contentmanagementsysteem, dat kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een weblog, website of samenwerkingssite te maken. Om het programma in het Nederlands te gebruiken kun je onder andere op Joomla Community terecht. In versie 3.9 is onder meer een Privacy Tool Suite toegevoegd. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Wat zit er in 3.9.5?

Joomla! 3.9.5 bevat 3 veiligheidsgerelateerde en diverse bugs-fixes en verbeteringen waaronder:



Veiligheidsproblemen opgelost Lage prioriteit - Core - Directory Traversal in com_media (betreft Joomla 1.5.0 tot 3.9.4) Meer informatie »

Hoge prioriteit - Core - Helpsites refresh endpoint callable voor onbekende gebruikers (betreft Joomla 3.2.0 tot 3.9.4) Meer informatie »

Gemiddelde prioriteit - Core - Object.prototype pollution in JQuery $.extend (betreft Joomla 3.0.0 tot 3.9.4) Meer informatie » Bug-fixes en verbeteringen Gebruiker wachtwoord: Toevoegen van minimum aantal kleine letters regel voor de wachtwoord controle #24230

Associaties tabblad: Repareren van verkeerd gedrag bij de Indonesische taal #24244

Debug taal: Repareren gebruikers actie log beheer #24178

Nieuwe installatietaal: Kazak #24233

Google Authenticator plugin (2FA): QR-code generator geïmplementeerd #24255 Bezoek GitHub voor de volledige lijst met bug fixes.