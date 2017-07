Brave is een webbrowser gebaseerd op Chromium en gebruikt Muon als bijbehorend framework. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en één van de oprichters van Mozilla. Deze browser richt zich op het verbeteren van de online veiligheid door het blokkeren van trackers en het vervangen van opdringerige reclames. Daarnaast biedt men een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van content aanbieders onder de naam Brave Payments. Het idee daar achter is dat reclame de grootste inkomstenbron van een website is, door opdringerige reclames gebruiken veel mensen adblockers en lopen websites hun inkomsten mis. Een gebruiker van Brave kan er voor kiezen om met deze constructie mee te doen en maandelijks een bepaalde financiële contributie te maken die vervolgens onder de bezochte sites verdeeld worden. De ontwikkelaars hebben Brave 0.17.19 voor desktops uitgebracht met de volgende veranderingen:

Version 0.17.19 Optimized getTopsites to speed up URL bar suggestions. (#10004)

Optimized check for updates. (#9996)

Optimized window initialization data to use shared memory. (#10018)

Optimized shared memory IPC to transfer history & bookmarks. (#10024)

Added Whitelist DuckDuckGo for Brave UA. (#10020)

Fixed tab display after a tabpage closes. (#9922)

Fixed history list shows unnecessary duplicates for same-page actions (like google maps). (#3848)

Fixed : Security : WebTorrent: Torrent server should be restricted to same origin. (#10012)

Update to Muon 4.1.9. (#10064)