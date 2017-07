ToolsLib, tegenwoordig onderdeel van Malwarebytes, heeft versie 7.0 van AdwCleaner uitgebracht. Dit programma is bedoeld voor het verwijderen van malware, zoals toolbars die aan webbrowsers worden toegevoegd en zogenaamde hijackers, die onder meer de startpagina en zoekmachine aanpassen. Ondersteuning is aanwezig voor Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. Nadat de scan is uitgevoerd, kun je zelf bepalen wat er verwijderd moet worden. In versie 7.0 is het programma volledig herschreven en heeft het onder meer een nieuw uiterlijk, een interne updater, gaat het scanner iets sneller en kunnen verdachte bestanden voor analyse worden ingestuurd. De complete changelog ziet er als volgt uit:

New: New graphical interface (responsive and easier to use)

New database format, with concept of family

Additional actions per family

Most of JRT technology now included

New database management system

Use of a CDN to provide database downloads

No longer dependant on 3rd parties dll

In-App updater

"Submit samples" menu entry Updated: Database 2017-07-17.1

Updated Generic detections

All cleaning modules are more powerful against various system and permissions issues

Remediation for browsers faster and no longer corrupt preferences.

Scan faster by 15 to 25%