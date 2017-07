Versie 3.2.24 van Emby Server is uitgekomen. Deze opensourcemediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten kan content indexeren en serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clients zijn beschikbaar voor onder meer voor de eerder genoemde besturingssystemen, maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Windows Phone en Google TV. Het programma is daarmee vergelijkbaar met Plex Media Server. De belangrijkste verbeteringen in versie 3.2.24 zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Stats for Nerds

Now available in the web app video player. Look for it soon in other Emby apps.



Media Control in Emby Server Dashboard

Now you can control other apps directly from the Emby Server dashboard.

You can even learn about the playback method by clicking the Info button.



Performance Improvements

Improve performance of library scan

Improve resource consumption of live tv guide refresh Individual Library Scanning

Now you can easily scan individual libraries on demand.



Send a Message

Want to send a message to one of your users on another device? Yes you can do that too, straight from the Emby Server dashboard. Just click the message button.



Cuvid Improvements

Support for HEVC decoding has been added.



Improved Live TV Program Progress Bars

For programs that are actively recording, we've made the progress bar red to help them stand out a little more.



Easier Mobile Details

Less cluttered and more self-explanatory.



Emby Server for Mac Updates

The Cover Art plugin is now compatible with Emby Server for Mac. Enjoy your custom covers!



Bug Fixes Fix some cases where not all episode naming conventions being honored

Fix genre links on artist screen

Fix transcoding for tp container

Fix deleted artist cleanup Other Improvements Add settings to enable or disable hardware encoding and decoding separately

Update episode nfo parsing

Add subtitle language detection

Add guide tooltips

Add setting for m3u auto looping

Add more transcoding info to server dashboard

Add logo to video OSD

Improve multi-language xmltv support