Versie 1.3.16 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren en heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 1.3.16 Fixed horrible, horrible bug with inverted checkmarks in advanced preferences at 150% text size.

Network streaming: added handlers for more HTTP redirect codes.

Fixed foobar2000 process not setting its working directory to its installation location on startup.

FLAC tagging fixes.