Adobe heeft versie 1.10 van Brackets uitgebracht. Deze in html, css en javascript ontwikkelde opensource- en crossplatform-teksteditor richt zich vooral op webdevelopment. Het programma heeft onder meer Live Preview, dat aanpassingen in de editor direct in de webbrowser toont, in-line-editing, dat het aanpassen van specifieke code zonder pop-ups of extra tabbladen mogelijk maakt, en ingebakken preprocessor-ondersteuning. Brackets kan worden gedownload met of zonder een preview van Extract for Brackets, een programma dat informatie uit psd-bestanden kan halen, waaronder kleuren, lettertypen en gradaties. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Multiple encoding support: Brackets now supports more than 40 different file encodings. You can now Open/Save files with different encodings.

Search History: Access all your most recently searched queries from the search bar.

@rule and pseudo-selector code hints: CSS code hints now support @rule and pseudo selector/element code hints.

Inline CSS code hints: Brackets now provides CSS code hints in style attribute value in html.

Forward/Backward navigation in edit history :Navigate backward/forward using Alt-I, Alt-Shift-I across explicit cursor positions.

Enable/Disable default extensions: You can now enable/disable default extensions, that are shipped with Brackets.

Native Menus for Linux: HTML menus are replaced with native menus in Linux.

Checkout the release notes here.