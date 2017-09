Adobe heeft versie 1.11 van Brackets uitgebracht. Deze in html, css en javascript ontwikkelde opensource- en crossplatform-teksteditor richt zich vooral op webdevelopment. Het programma heeft onder meer Live Preview, dat aanpassingen in de editor direct in de webbrowser toont, in-line-editing, dat het aanpassen van specifieke code zonder pop-ups of extra tabbladen mogelijk maakt, en ingebakken preprocessor-ondersteuning. Brackets kan worden gedownload met of zonder een preview van Extract for Brackets, een programma dat informatie uit psd-bestanden kan halen, waaronder kleuren, lettertypen en gradaties. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

Brackets 1.11 is now available



This version fulfills a long standing ask from our Linux users. We now have a fully supported version of Brackets on Linux. The lib crypt dependency has been resolved, now the Linux build is at par with what you get on Mac and Windows.



This new version also introduces complete support for ECMAScript 6 (ES2015). You can now work with all the new constructs in JavaScript. Brackets supports linting of ECMAScript 6 code using ESLint as the default linting engine.



Checkout the release notes here.