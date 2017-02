Door Bart van Klaveren, woensdag 8 februari 2017 15:47, 1 reactie • Feedback

Bron: NetSetMan, submitter: cruysen

Ilja Herlein heeft versie 4.3.4 van NetSetMan uitgebracht en wegens een fout is meteen een opvolger verschenen. Met dit programma kunnen diverse instellingen snel en eenvoudig door middel van profielen worden aangepast. Het is vooral handig voor laptopgebruikers die hun computer op verschillende locaties gebruiken, zoals thuis en op het werk. Met een druk op een knop kunnen bijvoorbeeld het ip-adres, de standaardprinter en de smtp-server worden aangepast. Het programma is gratis te gebruiken, maar er is ook een pro-versie voor commerciële gebruikers, die ook het aanpassen van het domein, de proxyserver en de browserstartpagina mogelijk maakt. De changelog laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien: