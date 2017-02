Door Bart van Klaveren, woensdag 8 februari 2017 18:17, 1 reactie • Feedback

Bron: FreeFileSync

Versie 8.9 van FreeFileSync is uitgekomen. FreeFileSync is een opensourceprogramma waarmee een back-up kan worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties kan worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: