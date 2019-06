Eind vorig jaar publiceerden we de allerlaatste Gebruikersreview van de Maand, het maandelijkse artikel waarin we de beste gebruikersreviews op een rij zetten. Dat concept had zijn taak volbracht en het was tijd ermee te stoppen. Velen lieten daarop hun begrip maar ook hun teleurstelling blijken. Niet alleen was het artikel voor lezers een gelegenheid om goede reviews voorgeschoteld te krijgen, maar ook vonden velen het fijn om in hapklare vorm een update op de frontpage te krijgen over wat communityleden produceren.

Bloed kruipt waar het niet gaan kan en in het verlengde op die feedback bedachten we dat we het concept breder konden trekken en lezers het wellicht waarderen om op regelmatige basis een overzicht te krijgen over wat er speelt bij de community. Daarbij willen we ons niet beperken tot de gebruikersreviews en tweakblogs, hoewel die ook onderdeel blijven. We willen ons op communitybijdragen op de site als geheel richten. Zo willen we je op de hoogte houden van populaire en actuele topics, bijzonder V&A-aanbod, uitzonderlijke reacties op nieuws en reviews, bijzondere submits, acties die op touw gezet zijn door tweakers, community-evenementen, enzovoorts.

Bij deze de eerste uitwerking van dat idee. We hopen dat dit uit kan groeien tot een maandelijkse reeks artikelen die jullie kunnen waarderen en jullie informeert over de belangrijkste en opvallendste ontwikkelingen bij de community.

Kom je items op de site tegen die een plek in de Community Update verdienen? Dan kun je deze aandragen in dit topic: Community Update-artikelen - input gevraagd. Het mag dus om van alles gaan, als het maar om community-inhoud gaat. Hier kun je ook andere suggesties en ideeën over de Community Update plaatsen.

Community-statistieken

Dag in dag uit zijn communityleden druk in de weer met het plaatsen en modereren van berichten om hun mening te geven en mede-tweakers van zo goed mogelijke informatie te voorzien. Hierbij een overzicht van de users die zich in de afgelopen twee maanden onderscheiden hebben op verschillende terreinen.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Top 10 users met hoogste gemiddelde reactiescore (minstens 10 reacties) 1. rens-br

2. VECTOR ®

3. WhatsappHack

4. MAX3400

5. Finraziel

6. Uszka

7. Dennism

8. batjes

9. bbob1970

10. DaniëlWW2 1. OxWax

2. DigitalExcorcist

3. SuperDre

4. Fledder2000

5. WhatsappHack

6. bbob1970

7. andreetje

8. batjes

9. GaUitMijnMoeras

10. TheVivaldi 1. Odie

2. Dennism

3. computerjunky

4. n3othebest

5. Joost124

6. Daniel_Elessar

7. AmigaWolf

8. Rin

9. Fledder2000

10. Immutable 1. DaniëlWW2

2. timmie271

3. MAX3400

4. wauske

5. sjaool

6. Ardana

7. Technomania ®

8. Joopieboy

9. Hackus

10. ByteMe_ 1. androidlovertje

2. Cafe Del Mar

3. MrAngry

4. Eonfge

5. JUST_me

6. Peetke

7. David Mulder

8. Squee

9. monotype

10. ppl

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard onder de aandacht te brengen? We kijken naar interessante, populaire of nieuwe producten die besproken worden en naar andere redenen waarom een gebruikersreview hier een plek verdient.

+2Xiaomi Mi Band 4 Zwart (Zwart) review door Tinnman Xiaomi introduceerde halverwege juni zijn Mi Band 4-wearable. Het draagbare apparaat is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Hij heeft nu 0,95"-kleurenscherm met amoledpaneel en een resolutie van 120x240 pixels en een microfoon voor stemcommando's. Tinnman kocht hem meteen voor een paar tientjes in de Xiaomi-winkel in Shanghai en hij bespreekt hier zijn eerste ervaringen. "Het scherm is de grootste verbetering ten opzichte van de Mi Band 3 naar mijn mening. De kleuren spatten van het scherm", meldt hij onder andere.

+2Oppo Reno 10X Zoom Edition (8GB ram, 256GB opslag) Groen review door Silvos Oppo kreeg in april de nodige aandacht met de marketingterm '10x zoom' en de schuin omhoog schuivende camera op de Reno-smartphone. Tweakers publiceerde er een preview van. Gebruiker Silvos kocht de smartphone en wilde zijn ervaringen delen: "Ik zag dat er nog maar een review was over dit toestel op Tweakers en gezien het toch wel een noemenswaardig toestel is hierbij mijn beknopte gebruikersreview." Hij toont zich erg gecharmeerd van deze telefoon, onder andere dankzij de, zoals hij het noemt 'haaievin'-camera. Silvos vraagt zich wel af of het uitschuifsysteem niet kwetsbaar is op lange termijn.

+3Ziggo Mediabox Next review door victor1701 Ziggo is half juni begonnen met de levering van zijn 4k-settopbox Media Box Next. Gebruiker victor1701 belde net als vele klanten maar eens met de klantenservice van de telecomaanbieder om te vragen of hij er ook een kon krijgen. Dat kon en zo kon de user kijken of de nieuwe box zijn ergernissen over de oude weg kon nemen. "Iedereen die in het bezit is van de Ziggo mediabox XL oftewel de nog iets oudere UPC mediabox XL weet nu al meteen over welke ergernissen ik het hier ga hebben. De box is erg traag tijdens het opstarten uit de eco stand-by." In deze review bespreekt hij de eigenschappen van de Media Box Next uitvoerig. Is Ziggo erin geslaagd flinke verbeteringen door te voeren met de nieuwe settopbox? Je leest het in deze review.

Uitgelichte Tweakblog

Raspberry Pi als vakantie Wi-Fi router door Prx Stel je bent op vakantie en je wilt YouTube of Netflix streamen naar een tv op je hotelkamer, gehuurde chalet of caravan. Als er een wifi-netwerk is geen probleem zou je denken, maar eigenlijk wil je een Chromecast niet publiek op het netwerk hebben en soms moet je per verbonden apparaat betalen of via lastige portalpagina's inloggen. Prx zag zich met deze dilemma's geconfronteerd en besloot een oud project nieuw leven in te blazen: het inzetten van een Raspberry Pi voor routering. De netwerkbeheerder ziet daarbij maar een enkele verbonden cient, de Raspberry Pi die op zijn beurt een eigen ssid uitzendt voor verbindingen. In dit stappenplan legt de user uit hoe ook jij dit kunt maken.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Het populairste topic op GoT, gebaseerd op aantal postings, was de afgelopen maanden het grote cryptocurrency-topic maar Formule 1 blijkt overall enorm populair terwijl tweakers ook niet vies zijn van voetbal en het Eurovisie Songfestival, zo blijkt.

Uitgelichte topics

Ziggo's Media Box Next

Wil je alles weten van Ziggo's Media Box Next? In de volgende topics lees je er alles over en je kunt er terecht met vragen:

- [DVB-C] Ziggo Mediabox Next

- [DVB-C] Ziggo Mediabox Next besteltopic

Windows 10 May 2019 Update

Microsoft heeft Windows 10 May 2019 Update vrijgegeven, maar moet je wel upgraden of kun je beter even afwachten? In deze topics behandelen je mede-tweakers alles rond Windows 10:

- [Windows 10] Installatie en Upgrade Uitdagingen

- [Windows 10] Ervaringen & Discussie - Deel 2

Gevolgen Android-ban voor Huawei

Google heeft Huawei dankzij het Amerikaanse handelsverbod restricties met betrekking tot het gebruik van Android opgelegd. Heb je een Huawei- of Honor-smartphone dan heb je wellicht vragen rond dit onderwerp. Hier worden de gevolgen besproken:

- Google bant Huawei van Android, wat zijn de gevolgen?

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 was dé game van de E3 van dit jaar, mede door de onthulling dat acteur Keanu Reeves acte de présence gaat geven. Het futuristische roleplayingspel met shooterelementen verschijnt 16 april 2020 maar wil je vast voorpret dan kun je hier terecht:

- [Multi] Cyberpunk 2077

Community Builds

Half mei vroegen we jullie om jullie eigen .build-projecten met ons te delen. Daar werd flink op gereageerd zodat we een aantal mooie projecten konden behandelen in het Tweakers Magazine. We hebben vier projecten uitgekozen waaronder de bouw van een PiBoy en een slimme wekker en die zijn verschenen in de editie die ongeveer verschenen is op het moment dat je dit leest. Wil je ook het magazine ontvangen dan kun je terecht bij de plaatselijke kiosk of je kunt natuurlijk een abonnement nemen. Voor

€3,75 per maand ben je al Hero-abonnee en ontvang je naast het magazine andere extra's.

Tweakers Abonneedag 2019

Op 14 juli aanstaande houden we de jaarlijkse abonneedag op ons kantoor in Amsterdam-Noord aan de Mt. Lincolnweg 40. Op deze dag kunnen abonnees presentaties en workshops bijwonen, het kantoorvolk en mede-tweakers ontmoeten, gamen, gezellig drinken enzovoorts. Het belooft een geweldige dag te worden die je als abonnee niet mag missen!.

Wil jij hier bij zijn? Dat kan nog. Kies voor een Tweakers Hero-, of Elite-abonnement en we zien je graag verschijnen op 14 juli. Meer informatie vind je dan in het topic Zondag 14 juli 2019 - Tweakers abodag, speculeer hier!.

Heb je suggesties voor verbetering of aanvulling van deze Community Update? Die kun je aandragen in het topic Community Update-artikelen - input gevraagd.