Dit najaar is het vier jaar geleden dat Googles lijn van Nexus-telefoons ophield te bestaan en werd vervangen door de Pixel-telefoons. De Nexus-toestellen waren niet per se bedoeld om in grote aantallen te worden verkocht, maar dienden als voorbeeld voor wat met Android allemaal mogelijk was. Met de Pixels sloeg Google echter een andere weg in; de kwaliteit ging omhoog en daarmee ook de prijs. De zoekgigant ging concurreren met zijn eigen Android-partners, zoals Samsung, en kwam erachter dat dat niet gemakkelijk was.

Waar Google bij de Nexus-toestellen nog wegkwam met bepaalde gebreken, omdat de telefoons steevast goedkoper waren dan de topmodellen van concurrenten, is dat met de prijzen die het voor de Pixel-telefoons vraagt, geen optie meer. Vooral op hardwarevlak is het voor een relatief kleine speler moeilijk om op te boksen tegen de innovatie van Samsung of Huawei, met hun vooroplopende schermtechnieken en innovatieve camerasystemen. Bovendien kun je als kleinere partij componenten minder groot inkopen en dus geen goede prijzen bedingen of toegang krijgen tot de nieuwste onderdelen.

Het is dan ook logisch dat Google deze week tijdens zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O aankondigde dat de Pixel-line-up er twee midrangemodellen bijkrijgt: de Pixel 3a en 3a XL. Deze lijken op de oude Nexus-leest geschoeid: toestellen met een relatief lage prijs, de nieuwste Google-software en snelle updates, maar niet de componenten van een high-end telefoon. Behalve dan de camera: die is rechtstreeks overgenomen van de Pixel 3. Daarmee heeft Google meteen een troef in handen ten opzichte van de concurrentie, want in het midrangesegment is het vaak de camera waarop fabrikanten beknibbelen.

Tweakers is aanwezig op Google I/O en na de aankondiging van de nieuwe Pixels, die vooralsnog helaas niet naar de Benelux komen, konden we ze voor het eerst aan de tand voelen. Kan Google het prijsprestatie-evenwicht van de oude Nexussen evenaren? Of is ook in dit segment de concurrentie te sterk?

Design en behuizing

Een van de punten waarop Google zeker heeft bespaard, is de behuizing. De Pixel 3a en 3a XL ogen hetzelfde als de duurdere Pixel-modellen, maar Google heeft het glas aan de achterkant verruild voor plastic. Wellicht zijn er mensen die dat als minder luxe ervaren, maar wij storen ons er niet aan. Plastic is immers een stuk minder breekbaar dan glas en het maakt een hoesje minder noodzakelijk dan bij veel moderne telefoons. De simpelere behuizing is niet stof- en waterdicht, zoals bij de duurdere Pixels wel het geval is.

Het verhaal rondom Pixel-designs is er een van evolutie en in een markt die wordt voortgetrokken door telefoons met notches, randloze schermen met eventueel gaten erin en uitschuifcamera’s, ogen de nieuwe Pixels erg gewoontjes. Ze hebben beide een ouderwetse rand boven en onder het scherm, geen visuele tierelantijnen en per zijde vinden we slechts één camera terug. Bij de introductie van de Pixel 3-lijn oogde dit design al iets conservatief en dat is nu, driekwart jaar later, zeker het geval.

De Pixel 3 en Pixel 3a

De Pixel 3a is met zijn 5,6”-scherm nipt groter dan de 5,5”-Pixel 3. De XL-variant is ondanks het kleinere scherm dan dat van de Pixel 3XL juist groter dan dat toestel. De randen rondom de schermen zijn groter en de telefoons zijn wat dikker, dat maakt dat de midrange-Pixels van voren bekeken wat minder strak ogen dan hun duurdere broers. Ze liggen prima in de hand en vooral bij de XL valt op dat hij relatief licht is.

Aanvankelijk dachten we dat er geen stereoluidsprekers aanwezig waren, omdat alleen boven het scherm een luidsprekergrille te zien is. Google combineert die echter met de luidsprekers in de onderste rand, om zo toch stereogeluid te produceren, zoals sommige andere fabrikanten ook doen. Of de telefoons net zo goed klinken als de Pixel 3 en 3XL konden we vanwege het omgevingsgeluid nog niet testen.

Pixel 3a Pixel 3 Pixel 3a XL Pixel 3 XL Scherm 5,6" oled 5,5" oled 6" oled 6,3" oled Resolutie 2280x1080 pixels (441ppi) 2160x1080 pixels (459ppi) 2160x1080 pixels (402ppi) 2960x1440 pixels (523ppi) Soc Snapdragon 670 Snapdragon 845 Snapdragon 670 Snapdragon 845 Geheugen 4GB 4GB 4GB 4GB Accu 3000mAh 2915mAh 3700mAh 3430mAh Opslag 64GB 64GB/128GB 64GB 64GB/128GB Camera 12,2Mp, f/1.8 12,2Mp, f/1.8 12,2Mp, f/1.8 12,2Mp, f/1.8 Frontcam 8Mp 8Mp 8Mp 8Mp Behuizing Plastic Glas Plastic Glas Ip-rating N.v.t Ip68 N.v.t Ip68 Draadloos laden Nee Ja Nee Ja Hoogte 151,3mm 145,6mm 160,1mm 158mm Breedte 70,1mm 68,2mm 76.1mm 76,7mm Dikte 8,2mm 7,9mm 8,2mm 7,9mm Gewicht 147g 148g 167g 184g

Niet opvallend voor een midrangetelefoon, maar wel opvallend ten opzichte van de duurdere Pixels, is de aanwezigheid van een 3,5mm-jack. De gedachtegang van veel fabrikanten is dat gebruikers van midrangetelefoons minder snel geld zullen uitgeven aan een bluetoothkoptelefoon en dat een 3,5mm-jack daarom gewenst is. Wat ons betreft is hij op een high-end telefoon net zo gewenst, maar we zijn in ieder geval blij dat Google hem in deze nieuwe Pixels heeft opgenomen.

Pixel 3a en 3a XL

Beide telefoons zijn voorzien van oledschermen. De laatste twee jaar kocht Google de schermen voor de kleinere en grotere Pixel in bij verschillende fabrikanten: LG en Samsung. Bij de Pixel 2-lijn kon dat op kritiek rekenen, omdat de LG-schermen kwalitatief niet konden tippen aan de displays van Samsung. Bij de Pixel 3 waren de verschillen al enorm geslonken. Voor de Pixel 3a en 3a XL heeft Google vermoedelijk enkel schermen bij LG ingekocht; Google duidt de schermen namelijk aan met g-oled, een term die in broncode van LG-telefoons is gevonden.

In een directe vergelijking met de Pixel 3 valt ons op dat de helderheid en kijkhoeken van de oledschermen gelijkwaardig zijn, maar dat de nieuwe Pixels wat groener ogen, zeker onder een hoek. Het is subtiel en of het ook opvalt als je geen vergelijkingsmateriaal hebt, weten we niet. We kijken er in ieder geval naar uit om de schermen in ons testlab volledig door te meten.

Een laatste verschil zit hem in het materiaal waarmee de schermen zijn afgewerkt. Was dat voorheen Gorilla Glass van Corning, voor deze modellen gebruikt Google Dragontrail Glass. Dat zou precies hetzelfde moeten doen: de display beschermen tegen barsten en krassen. Of er echter kwaliteitsverschil tussen de twee merken zit en hoe groot dat verschil dan is, weten we op dit moment niet.

Onder de motorkap

Waar Google onder de motorkap duidelijk op bezuinigd heeft, is de gebruikte soc. Geen high-end chips uit de 8xx-serie van Qualcomm, maar de midrange-Snapdragon 670 drijft de nieuwe Pixels aan. Het grootste verschil is dat de 6-serie de snellere en zuinigere cores niet opdeelt in een 4x4-opstelling, maar in 2x6. Daarnaast kunnen die twee snelle cores op maximaal 2GHz pieken, minder dan de 2,8GHz van de Snapdragon 845. De hoeveelheid geheugen is met 4GB gelijk aan die van de duurdere Pixels.

Snapdragon 670 Snapdragon 845 Cores 2x Kryo 260 Gold @ 2,0GHz 6x Kryo 260 Silver @ 1,7GHz 4x Kryo 385 Gold @ 2,8GHz 4x Kryo 385 Silver @ 1,8GHz Gpu Adreno 615 Adreno 630 DSP Hexagon 685 Hexagon 685 ISP Spectra 250 Spectra 280 4g-snelheid 600Mbit/s / 150Mbit 1,2Gbit/s / 150Mbit

Het is altijd moeilijk om iets over snelheid te zeggen als je een telefoon in je handen hebt die een verse reset heeft gehad en waar weinig apps op staan. Veel verder dan heel snel tussen standaardapps multitasken, door zware webpagina’s scrollen en als een dolle zoomen en pannen in Google Maps komen we op evenementen als dit niet. In al die situaties voelden de Pixel 3a-telefoons zeer soepel aan en konden we geen framedrops ontdekken. Hoe de telefoons zich houden met zwaardere apps, zullen we op een later moment moeten ervaren, maar je kunt er natuurlijk van uitgaan dat deze telefoons niet in alle situaties zo goed presteren als veel duurdere modellen.

Net als bij de duurdere Pixels is er geen plek voor een micro-sd-kaart en ook kunnen de Pixel 3a en 3a XL met slechts één simkaart overweg. Om de kosten verder te drukken is er ook geen ondersteuning voor draadloos laden aanwezig. Wel ondersteunen de telefoons snelladen met maximaal 18W.

High-end camera op midrangetelefoon

Terwijl op allerlei vlakken dus bespaard is, kiest Google ervoor om de camera buiten schot te laten. De 12,2-megapixelsensor is identiek aan die uit de duurdere Pixels, net als de f/1.8-lens, en dat moet leiden tot fotokwaliteit die het midrangeniveau ver ontstijgt. Hoewel Google achterloopt als het aankomt op geavanceerde camerahardware, zoals periscopische telelenzen, zijn de softwarealgoritmen in Googles camera-app namelijk nog steeds erg goed.

Die algoritmen draaien op de image signal processor van de Snapdragon 670, want Googles eigen Pixel Visual Core-chip is niet aanwezig, opnieuw om de kosten te drukken. Het is gek dat Google functionaliteit waarvoor het kortgeleden een losse chip ontwikkelde, gewoon op de isp van een midrange-soc kan draaien. Een medewerker van Google vertelde ons dat het optimaliseren en versnellen van deze algoritmen een flinke klus is en dat de extra kracht van Visual Core dus nog zeker meerwaarde biedt om nieuwe features snel op de markt te brengen. Het is dus fijn dat je ondanks het ontbreken van die chip niet hoeft in te boeten aan camerakwaliteit.

We hebben in de perstent van Google I/O een aantal foto’s kunnen nemen met de Pixel 3 en 3a om de camera's te vergelijken. Wat gebruikservaring betreft is er, afgezien van iets langere verwerkingstijden bij bijvoorbeeld portretfoto’s, nauwelijks verschil. Wel viel op dat in de portetmodus van de 3a iets verder wordt ingezoomd dan bij de Pixel 3, al kunnen we ons voorstellen dat Google die wijzigingen op een later moment bij andere Pixels doorvoert.

De beeldkwaliteit lijkt, zoals Google dat zelf ook zegt, identiek. Een uitgebreidere cameratest moet uitwijzen of er situaties zijn waarin verschillen optreden, maar wij hebben ze zo snel niet kunnen vinden.

Voorlopige conclusie

Met prijzen van 399 en 479 euro zullen deze Pixels het zeker niet makkelijk krijgen. De concurrentie in het midrangesegment is hevig en Google zal moeten opboksen tegen toestellen als de Xiaomi Mi 9, Pocophone F1 en Huawei P30 Lite, allemaal telefoons met modernere designs en snellere hardware. Ook Android One-toestellen als de Nokia 8.1, die een kale versie van Android draaien, zijn concurrent.

Google zal het dus, net als bij de duurdere modellen, moeten gooien op de zaken waar het goed in is: snelle updates, lange ondersteuning, een kale versie van Android en een camera die in vrijwel alle omstandigheden mooie foto’s aflevert. Vooral dat laatste is iets dat in het middensegment vaak nog ontbreekt. Ook is de garantie van drie jaar updates iets dat je bij maar weinig concurrenten zult vinden.

Wie al aan het twijfelen was over een Pixel-telefoon, maar moeite had met de prijs, of een Android One-telefoon overweegt, maar snellere updates en betere camerakwaliteit wil, zal blij worden van deze midrange-Pixels. Het is Google op het eerste gezicht namelijk gelukt redelijk wat van de prijs af te snoepen ten opzichte van de duurdere Pixels zonder dat de gebruikservaring daar enorm onder te lijden heeft. Helaas voert Google de Pixels nog steeds officieel niet in Nederland, dus wie interesse heeft, zal moeten wachten tot webshops overgaan tot grijze import of zelf een tripje over de grens moeten wagen.