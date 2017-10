Op Tweakers reviewen we laptops in allerlei soorten en maten, maar vaak zijn ze gericht op consumenten en zijn het dus geen specifieke zakelijke laptops. Toch kunnen die zogenaamde zakelijke laptops best interessant zijn voor de gewone consument. Ze zien er misschien wat saai uit, maar zitten over het algemeen stevig in elkaar en zijn vaak voorzien van praktische zaken als een vingerafdrukscanner.

Hoog tijd om dus een aantal van die zakelijke laptops te vergelijken. Daarvoor hebben we vijf laptops verzameld van bekende merken, maar wellicht onbekende types, die je meestal niet bij de computerwinkel op de hoek tegenkomt, zoals de Travelmate, de ThinkPad en de Tecra. In hoeverre verschillen de zakelijke laptops van 'gewone' laptops, wat heb je eraan en zijn ze de investering waard? Wij hebben ze getest op snelheid, stevigheid, beeldkwaliteit en geluidsproductie, en keken of deze laptops hun zaakjes op orde hebben.