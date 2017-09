HP introduceert convertible met schermhelderheid van 700cd/m²

HP heeft drie nieuwe producten aan zijn zakelijke pc-lijn toegevoegd. De HP EliteBook x360 1020 G2 is een dunne en lichte 2-in-1 met schermhelderheid van 700cd/m2, de EliteBook 1040 G4 is een 14"-laptop en de EliteOne 1000 is een all-in-one met optioneel een gebogen scherm.

De HP EliteBook x360 1020 G2 weegt 1,13 kilogram en is 13,9mm dik. Daarmee is het model dunner en lichter dan de EliteBook x360 van vorig jaar. Bovendien heeft het nieuwe model een 12,5"-scherm in plaats van een 13,3"-scherm. Er komen configuraties met drie verschillende schermen: twee met fullhd-ips-touchscreens, waarvan een met een verversingssnelheid van 120Hz en een maximale helderheid van 700cd/m². De maximale configuratie betreft een systeem met een Core i7-7600U, 16GB ram en 1TB aan ssd-opslag. De convertible heeft twee usb-c-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning en hdmi 1.4a. De startprijs in de VS is 1380 dollar. Dat is omgerekend en met btw 1394 euro.

De HP EliteBook 1040 G4 biedt een 14"-scherm met fullhd- of uhd-resolutie. HP levert modellen met maximaal de Core i7-7820HQ-quadcore met een tdp van 45W, maar er verschijnen ook zuinigere varianten met Core i7's en Core i5's met een tdp van 15W. De laptop is 15,95mm dik en weegt 1,36 kilogram. Er zijn twee usb 3.1 type-a-poorten en er is een duo usb-c-variant met Thunderbolt 3. Daarnaast wordt hdmi 1.4a ondersteund. Ook deze pc heeft een startprijs van 1380 dollar.

HP brengt daarnaast een all-in-one voor de zakelijke markt uit, de HP EliteOne 1000 AiO. Dit systeem komt in drie uitvoeringen uit: een met 23,8"-scherm met fullhd-resolutie, een met 4k-paneel van 27 inch en een met 34"-scherm dat gebogen is. HP gebruikt Intels desktopprocessors voor de all-in-one en voegt optioneel Optane-cachegeheugen toe, dat het werken met veel openstaande programma's en grote bestanden moet versoepelen. De vanafprijs voor de EliteOne 1000 AiO G1 is 1259 dollar.