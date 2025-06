Samengevat De Synology RT6600ax is een veelzijdige router, maar voor een stevige prijs. De software op de router, SRM, maakt hem fijn om mee te werken zonder dat het je snel gaat duizelen door de hoeveelheid instellingen. De router biedt ruime functionaliteit, die verder uitgebreid kan worden met een pakketmanager. Daarvoor moet je wel een externe schijf aansluiten, omdat de router zijn eigen opslag enkel inzet voor SRM en de ingebouwde pakketten. Die schijf krijg je met dat doel dan weer niet snel vol, want er is maar een handvol externe pakketten beschikbaar. De stevige hardware doet vermoeden dat de router stevig moet kunnen presteren, maar dat blijft een beetje uit. De wifiprestaties zijn niet zo goed als bij sommige goedkopere routers, vooral bij het verzenden van data naar de router. Ook de USB-opslagprestaties zijn minder goed dan je zou verwachten van een merk dat zoveel ervaring heeft met netwerkgebaseerde dataopslagapparatuur. De router is nog jong en bovenstaande punten worden wellicht nog opgelost, maar tot die tijd is het een dure router die veel biedt aan mogelijkheden en gebruikersgemak, maar daarnaast nog wat schoonheidsfoutjes heeft. Pluspunten Goede instelbaarheid

Getest Synology RT6600ax Prijs bij publicatie: € 324,99 Vanaf € 296,43 Vergelijk prijzen

In onze serie wifirouterreviews springen we een beetje van de hak-op-de-tak. Waar we kortgeleden nog keken naar een schappelijk geprijsde gamingrouter die net in de winkels ligt, gooien we het vandaag over een andere boeg. De router waar we vandaag naar kijken, is de Synology RT6600ax. Deze hebben we geselecteerd op zijn populariteit in de Pricewatch, waar we al maanden zien hij veel wordt bekeken.

De meeste lezers zullen Synology wel kennen, maar niet iedereen weet dat het ook al een tijdje wifirouters produceert. De oudste Synology-router in onze Pricewatch, de RT1900ac, is geïntroduceerd in 2015 en vormde ook de introductie van Synology's Router Management-software, ofwel SRM. Deze software is een afgeleide van DSM, Synology's besturingssysteem voor het management van zijn nas-schijven. De RT6600ax is een Wi-Fi 6-router die dit jaar in mei in de schappen is verschenen. Intussen staat de opvolger, Wi-Fi 6E, al om de hoek en steeds meer fabrikanten richten zich op deze nieuwere standaard. Daarbij is het niet de goedkoopste router, waardoor je je kunt afvragen of je zo'n bedrag niet beter in een router kunt steken met ondersteuning voor de 6GHz-band.

Is de RT6600ax dankzij de packetmanager net zo uitgebreid inzetbaar als de nas-schijven? Is dit misschien stiekem een heel goede nas-vervanger als je een externe schijf aan de USB-poort verbindt? Leveren die zes antennes een onverslaanbaar goed wifinetwerk op? Allemaal vragen die we op de volgende pagina's beantwoorden.