Samengevat

De ASUS TUF-AX3000 V2 is een gamingrouter van buiten, maar ook van binnen in de software. Van buiten moet het uiterlijk je aanstaan, maar in de software bieden de gamespecifieke opties veel gemak om de router correct in te stellen voor de spellen die je speelt. Laten we de gamefuncties even buiten beschouwing, dan is de AX3000V2 ook een prima instelbare router die zuinig met energie is en een snelle wifidoorvoer biedt. Wel is het goed om bij de plaatsing goed te kijken naar omringende ruisbronnen, want daar gaat de router niet in alle gevallen even goed mee om.