In onze serie routertests van de afgelopen maanden hebben we zoveel mogelijk de populairste routers uit de Pricewatch proberen te behandelen. Er zijn verschillende fabrikanten aan bod gekomen die allemaal een eigen benadering hebben op het gebied van gebruikerservaring, vormgeving, functionaliteit van de smartphoneapplicatie en de firmware op de router zelf. We voegen nu een nieuwe naam aan de rij geteste fabrikanten toe en bekijken we voor het eerst een router van Huawei.

Huawei kennen we al langer als fabrikant van onder andere de infrastructuur van mobiele telefonienetwerken en smartphones. Ze brengen al een tijdje consumentenrouters uit die zich voornamelijk in het goedkopere segment bevinden. De eerste Huawei-router die in de Pricewatch vermeld werd, is de Huawei WS330 die in 2015 in Nederland verkrijgbaar werd. De Huawei WiFi AX3 is de opvolger van de WS5200 en in Europa in twee ‘smaken’ te verkrijgen: een dualcore- en een quadcore-uitvoering. Naast de processor is het verschil tussen deze twee routers de ondersteuning voor Huawei Beam, die met een NFC-antenne werkt. We kijken in dit artikel naar de quadcore-uitvoering die buiten Europa ook wel aangeduid wordt als AX3 Pro. De router is niet duur voor een Wi-Fi 6-router met een quadcoreprocessor. De router kost op het moment van schrijven 59 euro. In die prijsklasse hebben we tot nu toe twee andere Wi-Fi 6-routers getest: de ASUS AX53-U en de TP-Link AX-10. Die laatste ondersteunt enkel op zijn 5GHz-radio Wi-Fi 6. Wel mist de AX3 ten opzichte van de ASUS-router een USB-aansluiting.

Wi-Fi 6 Plus

Op de verpakking en op een van de antennes op de behuizing van de AX3 zien we de term 'Wi-Fi 6 Plus' verschijnen. Dit is een aanpassing van Huawei op de vastgelegde Wi-Fi 6-standaard, of, zoals Huawei het zelf zegt: 'een stel unieke kenmerken op basis van de Wi-Fi 6-standaard'.

Een van die ‘unieke kenmerken’ van Huawei's Plus-versie is de inzet van hele kleine kanaalbandbreedtes tot aan 2MHz smal waardoor tot aan 6dB winst wordt gehaald in de sterkte van het signaal. Hierdoor reikt het verder, maar er blijft dan in de praktijk niet zoveel snelheid over, in theorie maximaal 30Mbit/s onder ideale omstandigheden.

Daarnaast noemt Huawei ook de ondersteuning voor 160MHz-bandbreedte een onderdeel van Wi-Fi 6 Plus. Dit lijkt ons wat overdreven, omdat dat al was vastgelegd in de standaarden die onderdeel zijn van Wi-Fi 6.

Dat klinkt allemaal mooi, maar er is een nadeel: ondersteuning voor Wi-Fi 6 Plus vinden we tot nu toe enkel nog in Huawei- en Honor-apparaten die voorzien zijn van een Gigahome- of Kirin-chipset van de Chinese chipsetfabrikant HiSilicon, eigendom van Huawei. Apparaten die zijn gebaseerd op andere chipsets kunnen wel een ‘normale’ Wi-Fi 6-verbinding opbouwen met deze router, maar de maximum bandbreedte blijft dan beperkt tot 80MHz, waarmee de snelheid maximaal op 1,2Gbit/s blijft steken.

Over de werking van deze techniek in de praktijk kunnen we niet veel zeggen, omdat de clients in onze wifi-testopstelling beschikken over wifi-adapters die op Intel-chipsets zijn gebaseerd. Daarmee kunnen ze dus niet de maximale snelheid van deze router benutten, want zonder Wi-Fi 6 Plus-ondersteuning kun je geen gebruikmaken van de maximale bandbreedte van 160MHz van de AX3.



Het wordt tijd om de doos te openen en te kijken wat Huawei precies levert voor iets meer dan vijf tientjes. Is deze router interessant als je niet over Wi-Fi 6 Plus-clients beschikt? Wat voegt de quadcoreprocessor toe en wat staat er eigenlijk in de algemene voorwaarden?