Dev Summit 2024: een Perplexity AI-variant speciaal voor DPG Media

Rutger werkt als data-engineer bij DPG Media en maakt sinds twee jaar deel uit van het AdData-team, dat onderdeel is van B2B Sales Development. Met een academische achtergrond in kunstmatige intelligentie en datascience, beide studies afgerond aan de Universiteit van Amsterdam, brengt hij een unieke combinatie van technische expertise en creativiteit mee naar zijn werk.

“Ik ben altijd al gefascineerd geweest door data”, vertelt Rutger. “Het idee dat je met algoritmes en slimme toepassingen waarde kunt creëren, blijft me intrigeren.” Zijn interesse in data en technologie bracht hem uiteindelijk naar DPG Media, waar hij zich richt op het optimaliseren van advertentieruimtes op toonaangevende platforms zoals NU.nl, Tweakers.net en De Volkskrant.

Hoewel Rutgers werk direct invloed heeft op de advertenties die je als gebruiker ziet, is zijn rol veel breder dan data-analyse alleen. “Behalve met het analyseren van data houd ik me ook bezig met software-engineering en machinelearning, en experimenteer ik met generatieve AI”, legt hij uit. “Onze missie is om ervoor te zorgen dat onze zakelijke collega’s toegang hebben tot de tools die ze nodig hebben om effectief te werken.” Zijn werk raakt daarmee niet alleen de technische kant, maar ook de dagelijkse praktijk van adverteerders en interne teams.

De kracht van datagedreven advertentietools

Een van de kernproducten waar Rutger aan werkt, is Advertising Data Service, een geavanceerde webapplicatie waarmee zakelijke gebruikers advertentiecampagnes kunnen samenstellen. “Denk aan een adverteerder die een segment wil maken, bijvoorbeeld ‘18-24-jarigen die veel over voetbal lezen’. Onze algoritmes analyseren welke artikelen een gebruiker leest, voorspellen interesses, en koppelen die vervolgens aan een profiel. Dit maakt het mogelijk om zeer gerichte campagnes te voeren.”

Toen Rutger twee jaar geleden begon, lag de focus van zijn werk vooral op het bouwen en verfijnen van deze segmentatietools. Inmiddels heeft het AdData-team stappen gezet richting innovaties met generative AI. “We gebruiken AI niet alleen om advertenties te personaliseren, maar ook om interne processen binnen DPG Media te optimaliseren”, zegt Rutger.

Innoveren met kennisdeling: een interne zoekmachine

Naast zijn werk aan advertentietools leidt Rutger een project dat op iets heel anders is gericht: interne kennisdeling binnen DPG Media. In zijn presentatie op de Dev Summit 2024 zal hij dit project toelichten, dat draait om een innovatieve kennisservice. “Binnen een grote organisatie zoals DPG Media verspreidt documentatie zich over allerlei systemen, zoals Confluence, gedeelde drives en ga zo maar door”, legt Rutger uit. “Dit versnipperde landschap brengt uitdagingen met zich mee, zoals inefficiëntie en een gebrek aan toegankelijkheid.”

De oplossing? Een op maat gemaakte zoekmachine geïnspireerd door tools zoals Perplexity AI. “Onze missie is, simpel gezegd, om interne kennis gecentraliseerd en doorzoekbaar te maken”, zegt Rutger. De service is specifiek ontworpen om concrete vragen te beantwoorden, zoals ‘Hoe upload ik crm-profielen?’ of ‘Wat zijn de vereisten voor een advertentie-creative?’ Het doel is niet alleen om antwoorden te geven, maar ook om gebruikers te verwijzen naar de originele bronnen. “Het verschil met generieke chatbots zoals ChatGPT is dat onze tool geen gesprekspartner is, maar een directe en betrouwbare kennisbron.”

Een van de sleutels tot het succes van deze service is de onderliggende vectordatabase. “Deze technologie stelt ons in staat om documentatie als embeddings op te slaan, waardoor we razendsnel relevante informatie kunnen ophalen. Wanneer je een vraag stelt, wordt die vertaald naar een query die door de database wordt gehaald. De relevante documenten worden vervolgens teruggestuurd en vormen de basis voor een gegenereerd antwoord.” Volgens Rutger maakt deze combinatie van zoeken en genereren de tool krachtig en flexibel.

Van Quick Actions tot efficiënte workflows

Naast de kennisservice ontwikkelde Rutgers team de Quick Actions Chrome-extensie, een tool die operationele taken automatiseert. “Een goed voorbeeld is het versturen van e-mails”, legt hij uit. “Stel, je selecteert een campagne-ID in je browser. De extensie herkent automatisch die ID, haalt relevante gegevens op uit onze backend - zoals het e-mailadres van de klant en de status van de campagne - en genereert een gepersonaliseerde e-mail. Wat vroeger meerdere minuten duurde, is nu met één klik geregeld.”

Deze innovaties hebben volgens Rutger een direct merkbare impact. Ze maken processen efficiënter en verminderen de sociale druk om vragen te stellen die ‘eigenlijk al bekend zouden moeten zijn’. Het verlaagt drempels en verhoogt de productiviteit binnen teams.

De kracht van samenwerking en autonomie

Wat dit project volgens Rutger bijzonder maakt, is de nauwe samenwerking tussen developers en zakelijke teams. “Bij zulke nieuwe technologieën merk je dat alleen businesslogica niet genoeg is”, legt hij uit. “Wij als developers hebben een grotere rol gekregen in het ontwerpen van processen, en zelfs in het definiëren van nieuwe functies binnen de organisatie.”

Hij benadrukt dat dit niet alleen technische innovatie vereist, maar ook organisatorische veranderingen. “We moesten documentatie herschrijven om hem geschikt te maken voor de vectordatabase. Daarnaast hebben we nieuwe rollen gecreëerd die specifiek zijn afgestemd op deze technologie.”

Een start-up binnen een groot bedrijf

Rutger beschrijft zijn team als een soort start-up binnen DPG Media. “We bouwen alles zelf, van onze frontend chat en zoekinterfaces tot de rag-oplossing in onze backend. Dat geeft ons volledige controle over de technologie, maar vereist ook diepgaande kennis van zowel technische als organisatorische processen. Het voelt soms alsof we een minibedrijf binnen een grote corporate runnen.”

Deze autonomie maakt het team wendbaar en innovatief. “Door alles in eigen beheer te houden, kunnen we snel experimenteren en aanpassen. Maar het betekent ook dat developers meer verantwoordelijkheid hebben dan gebruikelijk. We ontwerpen processen, nemen strategische beslissingen en bepalen de richting van het project.”

Toekomstvisie: een revolutie in werken

Tijdens zijn presentatie op de Dev Summit zal Rutger niet alleen de technische kern van zijn werk delen, maar ook laten zien hoe technologie tot organisatiebrede verandering kan leiden. “Mijn talk gaat over hoe cutting-edge technologie, zoals llm’s en rag, kan worden ingezet om een compleet nieuwe manier van werken te introduceren. Het is niet alleen een technisch verhaal, maar ook een organisatorische revolutie waarbij developers een sleutelrol spelen.”

