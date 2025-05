Dev Summit 2024: Vergeet mobile first & content first, het gaat om offline first

Met meer dan 25 jaar ervaring in HTML, CSS en JavaScript, heeft Rowdy Rabouw een indrukwekkend portfolio opgebouwd. Met zijn talk ‘Offline First!’ op de Tweakers Dev Summit 2024 - op 4 december in DeFabrique te Utrecht - wil hij developers inspireren om hun websites en applicaties beter aan te passen aan de realiteit van gebruikers. Vooral wanneer die onder minder ideale omstandigheden opereren.

Rowdy is een ervaren webontwikkelaar, senior devops engineer, en Google Developer Expert in Web Technologies. Daarnaast is hij voormalig developer expert voor NativeScript en een internationaal spreker op technische conferenties. Op dit moment werkt Rowdy als senior devops engineer met een sterke focus op frontend technologieën bij de Nederlandse verzekeraar Nationale-Nederlanden. Hier werkt hij aan projecten met Vue.js, Node.js en NestJS. Momenteel werkt hij aan een redesign van het pensioenportaal. "Mijn frontend-hart gaat daar sneller van kloppen", zegt hij. Zijn focus ligt op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. "We doen veel usability-tests en accessibility-checks om te zorgen dat wat wij bedenken ook aansluit bij wat gebruikers echt willen."

Rowdy combineert zijn werk bij Nationale-Nederlanden - waar hij een werkweek van 32 uur heeft - met zijn eigen bedrijf en diverse andere projecten. "Het varieert", legt hij uit. "Soms werk ik een week helemaal niet aan mijn eigen bedrijf, en soms ben ik avonden en weekenden bezig. Mijn laptop is eigenlijk aan me vergroeid." Via zijn eigen bedrijf werkt hij voor kleine en middelgrote organisaties; van het bouwen van een toegankelijke website tot het verzorgen van hosting, domeinnamen en support. "Ik heb van alles gemaakt, van digitale visitekaartjes tot complexe applicaties." Zo ontwikkelde hij bijvoorbeeld tools voor leveranciers van Leenbakker, en webapplicaties met ingebouwde quickscans om te bepalen of klanten recht hadden op subsidies. "Die afwisseling maakt het interessant." Ten slotte is Rowdy ook Google Developer Expert in Web Technologies, een titel die hij beschrijft als een 'badge of honor'.

Bij Nationale-Nederlanden maakt Rowdy's afdeling gebruik van Vue.js als framework, en werkt hij met technologieën zoals Node.js, Nest.js en Kubernetes in een AWS-omgeving. "We draaien alles in containers, zodat we makkelijk kunnen op- en afschalen. Maar in een groot bedrijf gaat dat type innovatie vaak wat trager, vanwege de vele schijven die moeten worden doorlopen." Voor Rowdy zijn tools zoals GitHub Copilot een waardevolle aanvulling. Lachend: "In VS Code helpt Copilot me vaak met het afmaken van zinnen. Het voelt alsof je iemand hebt die je goed kent en precies weet wat je bedoelt. Maar de hele AI-hype? Dat loopt soms een beetje uit de hand."

Service workers als oplossing

Zijn talk op de Tweakers Dev Summit 2024 is getiteld 'Offline First!'. En met een reden. "Vergeet Mobile First, vergeet Content First. Laten we Offline First gaan denken." Rowdy legt uit waarom hij voor dit onderwerp koos. "Het irriteerde me altijd als ik op een conferentie slecht internet had en niet kon zien waar de volgende sessie was. Je krijgt een wit scherm of een foutmelding, en dan sta je daar." Hij besloot te onderzoeken hoe websites en applicaties beter kunnen functioneren in omstandigheden met slecht of geen internet.

De kern van Rowdy’s oplossing is simpel: gebruikmaken van service workers. "Het is niets nieuws; het zit standaard al in browsers. Het wordt alleen te weinig gebruikt." Een service worker kan ervoor zorgen dat basisinformatie van een website toegankelijk blijft, zelfs zonder internetverbinding. Rowdy merkt op dat veel developers er weinig mee doen. "Wanneer ik op evenementen vraag wie er bekend is met service workers, steekt doorgaans slechts 30 tot 40 procent een hand op. Van die groep heeft slechts een klein aantal er daadwerkelijk ervaring mee."

Tijdens zijn talk laat hij zien hoe je klein kunt beginnen. "Je hoeft niet meteen alles offline beschikbaar te maken. Je kunt met kleine stappen beginnen en uitbreiden wat voor jouw bedrijf relevant is. Met een paar slimme aanpassingen kun je een wereld van verschil maken. Als de omstandigheden niet ideaal zijn, moet een website of applicatie nog steeds waarde bieden. Het gaat om verder kijken dan je eigen comfortabele werkplek."

Hoe offline first werkt

Maar hoe kun je een website of applicatie functioneel houden zonder internet? Rowdy legt het principe uit: "Als een gebruiker voor het eerst naar een website gaat en offline is, gebeurt er niets. Maar als je bij een eerdere sessie online was, kun je data zoals pagina's of afbeeldingen lokaal opslaan op het device. De volgende keer dat de gebruiker offline is, kan hij nog steeds content zien."

Rowdy benadrukt dat deze aanpak niet alleen nuttig is bij offline situaties. "De techniek werkt ook wanneer je online bent. Door gebruik te maken van service workers sla je bijvoorbeeld api-responses lokaal op. Bij een volgende sessie wordt die data direct uit de cache gehaald, zonder een nieuwe serveraanvraag. Dat scheelt snelheid, bandbreedte en batterijverbruik." Hij noemt een praktijkvoorbeeld: "Als je in het buitenland bent en dataroaming duur is, kun je zo voorkomen dat je onnodig veel data verstuurt. Bovendien verbruikt je telefoon minder batterijlading, omdat hij geen verbinding hoeft te maken met een zendmast."

Cachingstrategieën

Tijdens zijn talk behandelt Rowdy vijf cachingstrategieën, waarvan hij er één - Cache First, Network Fallback - uitgebreid uitwerkt. "Dat is de meest gebruikte aanpak", zegt hij. "Het houdt in dat de data eerst uit de cache worden gehaald. Als dat niet lukt, wordt er alsnog contact gezocht met de server."

Hoewel hij de andere strategieën ook bespreekt, geeft Rowdy de ruimte aan het publiek om zelf te bepalen welke aanpak het beste past. "Er zijn veel variaties mogelijk. Ik laat zien hoe je klein kunt beginnen en dat verder kunt uitbouwen."

Rowdy heeft zijn talk zorgvuldig opgebouwd. "We beginnen heel simpel, met een gewone website. Vervolgens laten we zien hoe je die stapsgewijs sneller en robuuster maakt." Aan het einde van de sessie hebben de deelnemers niet alleen geleerd hoe ze een site offline toegankelijk kunnen maken, maar ook hoe ze een snellere en meer efficiënte online ervaring kunnen bieden.

Waarom mogen bezoekers Rowdy's talk niet missen? "Ik denk dat iedereen hiermee te maken heeft. Als je ervoor wilt zorgen dat je gebruikers optimaal kunnen genieten van je website of applicatie, dan moet je deze technologie inzetten. Het maakt je site sneller en je gebruikers tevredener."

Kortom; met veel voorbeelden, praktische demo's en een duidelijk stapsgewijze aanpak belooft Rowdy's talk niet alleen inspirerend te zijn, maar ook direct toepasbaar. "Het is een talk met heel veel praktijk. Het is geen droge theorie, maar echt hands-on. En als je na mijn talk niet overtuigd bent om offline first te gaan toepassen, dan heb je echt niet opgelet."

