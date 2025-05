Dev Summit 2024: ‘Waarom taal belangrijk is bij technische vraagstukken’

Daniël van Gils is domeinarchitect voor Wijk en Veiligheid bij de Nationale Politie, en speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van digitale technologieën die de politie in staat stellen om effectief en efficiënt op te treden. Tijdens zijn talk op de Developer Summit koppelt hij 'De kracht van dezelfde taal spreken, schrijven en begrijpen' aan informatie en techniek.

"Ik ben sinds december vorig jaar bij de politie in dienst, na jaren in de high-tech defensiewereld te hebben gewerkt", vertelt Daniël. Daarvoor was hij onder andere lead architect infrastructuursoftware bij Thales, waar hij werkte aan geavanceerde systemen zoals vuurleiding-, radar- en combatmanagementsystemen. Dit was technisch uitdagend, maar hij voelde er een zekere afstand tot de samenleving. "Bij Thales werk je wel aan veiligheid, maar het staat wat verder van de mens af. Bij de politie kun je directer bijdragen aan de veiligheid van de burger." Naast zijn werk in defensie heeft Daniël een eigen gamestudio gerund en campagnes gedaan zoals Crimediggers, die veel aandacht kregen in de techwereld. "We hebben daarbij destijds ook samengewerkt met Tweakers.net. Het was een geweldige ervaring om met cybercrime en preventie bezig te zijn."

De rol van domeinarchitect bij de politie

Als domeinarchitect overziet Daniël de technologie die de politie inzet om haar werk te kunnen doen, van systemen voor noodhulp tot digitale aangiftes. "Alles wat met dienstverlening aan burgers en bedrijven heeft te maken, valt onder mijn aandachtsgebied", legt hij uit. Denk aan politie.nl, digitale aangiftes en andere tools waarmee burgers in contact kunnen komen met de politie. "We zorgen dat onze collega’s op straat altijd de juiste informatie hebben om hun werk goed te doen. Dat betekent zowel snel handelen in noodsituaties als preventief werken." Met een team van 2500 ontwikkelaars binnen de centrale IV-organisatie (InformatieVoorziening) werkt Daniël aan een breed scala aan projecten. Het doel is altijd om de informatiepositie van de politie te versterken. "Het gaat erom dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Dat vereist samenwerking, innovatie en voortdurende aandacht voor de behoeften van de burger en bedrijven.”

Een rode polo: kledingstuk of auto?

Daniëls talk op de Dev Summit luister naar de titel 'De kracht van dezelfde taal spreken, schrijven en begrijpen’. Hij belooft inzicht te bieden in hoe een gedeeld begrippenkader niet alleen samenwerking vergemakkelijkt, maar ook de effectiviteit van technologie en systemen versterkt. "Je kunt prachtige technologie ontwikkelen, maar als je elkaar niet begrijpt, blijf je tegen problemen aanlopen.” Daniel benadrukt dat een gedeelde taal essentieel is, vooral in grote organisaties zoals de politie. "Bij de politie hebben we te maken met duizenden medewerkers, complexe systemen en heel veel api's. Een aangifte, een melding of een signaal - het klinkt simpel, maar wat betekenen die termen precies? Wat wisselen we uit? Als je dat niet helder definieert, ontstaan er fouten."

Taalproblemen zijn niet alleen een menselijk probleem, maar ook een technisch vraagstuk. Daniël illustreert dit met een voorbeeld: "Als een melding binnenkomt over een verdachte in een rode polo, kan dat twee dingen betekenen. Rijdt hij in een Volkswagen Polo, of draagt hij een rood shirt? Voor een goed begrip en correcte actie is het cruciaal om dit onderscheid duidelijk vast te leggen." Dit soort semantische nuances wordt steeds belangrijker, in een datagedreven organisatie als de politie. En technologie kan helpen om deze barrières te doorbreken. "Denk aan linked data en AI-datasets. Als je systemen slim ontwerpt, kun je zulke ambiguïteiten voorkomen door duidelijk te maken wat elk gegeven precies betekent en hoe het moet worden geïnterpreteerd."

Om consistentie te garanderen, werkt de politie met modellen zoals het Meta-Informatie Modellering Model (MIM). "Dit is een standaard die overheidsorganisaties helpt om begrippenkaders en logische en technische informatiemodellen vast te leggen", legt Daniel uit. Begrippenkaders definiëren bijvoorbeeld wat termen als 'verdachte', 'aangifte', of 'melding' precies betekenen. "Het klinkt simpel, maar het is essentieel. Je wilt zeker weten dat iedereen hetzelfde begrijpt als je een bepaalde term gebruikt, of het nu een collega in blauw is of iemand uit de IV-organisatie."

Wat backend-developers kunnen leren van één gedeelde taal

Tijdens zijn keynote op de backend-track zal Daniël ingaan op de vraag ‘Wat betekent het werken met een gedeelde taal concreet voor mijn werk als developer?’.

“Als je een api ontwikkelt, denk dan niet alleen aan de techniek, maar vooral aan wie die api gaat gebruiken”, benadrukt Daniël. “Het is essentieel dat duidelijk is welke informatie wordt uitgewisseld en wat de betekenis is van elk veld. Daar zijn standaarden en methodieken voor die je daarbij helpen. Voor een backend-developer betekent dit praktisch dat elke api-call en elk veld in de api begrijpelijk moet zijn; niet alleen voor de directe ontwikkelaar, maar ook voor afnemers en andere systemen. Stel dat je een api bouwt die aangiftes verwerkt. De naam van een veld kan op zichzelf misschien duidelijk lijken, maar zonder context kan er alsnog verwarring ontstaan. Wat bedoelen we met een veld genaamd 'partij'? Is dat een persoon, een organisatie, of zijn het misschien zelfs goederen? Het is belangrijk dat dit helder wordt vastgelegd.”

Om deze helderheid te waarborgen, maakt de politie gebruik van open standaarden die zijn voorgeschreven door de NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), en van methodieken zoals semantisch modelleren. “Deze standaarden zijn niet alleen handig voor overheidsorganisaties, maar ook voor commerciële partijen die diensten leveren aan de overheid. Denk bijvoorbeeld aan start-ups die een api ontwikkelen voor externe ontwikkelaars. Zonder duidelijke documentatie loop je het risico op fouten en misverstanden. En of je nu voor een overheidsinstelling werkt of voor een commerciële partij, het begrijpen van standaarden zoals begrippenkaders en het toepassen van semantische modellen kan overal van waarde zijn. Als je bijvoorbeeld als backend-developer moet koppelen met een gemeentelijk systeem of een systeem van het ministerie, ga je deze standaarden tegenkomen. Het is slim om te weten hoe je daarmee omgaat.”

Linked data: de ruggengraat van gestructureerde informatie

“Linked data bouwt voort op het idee van het semantische web, een visie waarin data wereldwijd met elkaar verbonden zijn”, zegt Daniël. Een bekend voorbeeld is hoe Google productinformatie, zoals prijzen en afbeeldingen, automatisch verzamelt van verschillende websites via embedded linked data in JSON-formaat (JSON-LD). Binnen de politie wordt dezelfde techniek toegepast om gegevens begrijpelijk en bruikbaar te maken. "Stel, een aangifte bevat een slachtoffer, dat kan een burger of een bedrijf zijn. Met linked data kunnen we die relaties modelleren. Zo kun je bijvoorbeeld vaststellen dat Hendrik (fictieve naam - red.) een slachtoffer is in een zaak, en die zaak is gekoppeld aan een aangifte. Door deze gegevens te koppelen, kun je informatie logisch en efficiënt beredeneren, natuurlijk altijd binnen de wet- en regelgeving."

Tijdens zijn talk demonstreert Daniël hoe je met RDF (Resource Description Framework), een W3C-standaard, kennisgrafen bouwt die als basis dienen voor geavanceerde data-uitwisseling. "RDF is de techniek achter linked data, en daarmee kun je tripels creëren: simpele relaties zoals 'Hendrik is slachtoffer' of 'aangifte hoort bij zaak X'." Trippels bestaan in deze uit:

een subject : het 'object' waarover de data gaat (bijvoorbeeld: een persoon genaamd Hendrik)

: het 'object' waarover de data gaat (bijvoorbeeld: een persoon genaamd Hendrik) het predicaat : de eigenschap van het object (bijvoorbeeld: is slachtoffer in)

: de eigenschap van het object (bijvoorbeeld: is slachtoffer in) en het object: de waarde van de eigenschap (bijvoorbeeld: zaak X)

Deze kennis kan vervolgens worden omgezet in JSON-schema’s; dat is bekend terrein voor backend-developers. “Een JSON-schema valideert data en geeft betekenis aan velden in een api. Het vertelt precies wat elk veld inhoudt en hoe het is gerelateerd aan het model. Dit maakt het niet alleen begrijpelijk voor ontwikkelaars, maar ook voor andere gebruikers."

Elevator pitch

Tot slot: waarom zouden backend developers Daniëls talk niet mogen missen? Daniel: "Wil jij leren hoe je de beste api's ontwikkelt die niet alleen technisch perfect in elkaar zitten, maar ook begrepen worden door hun gebruikers? Kom dan naar mijn talk. Ik laat je zien hoe je standaarden zoals linked data, RDF en JSON-schema’s inzet om je data helder en gestructureerd te maken. In jouw ogen het mooiste systeem met de meest elegante backend code is namelijk waardeloos als niemand begrijpt hoe het werkt."

Koop nu de laatste tickets voor de Developers Summit

De kaartverkoop voor hét developers evenement van het jaar is in een sneltreinvaart beland, dus zorg dat je snel je kaarten in huis haalt. Tickets zijn verkrijgbaar voor 299 euro (plus 1,99 euro servicekosten) of als '3 halen, 2 betalen'-deal. Als jouw werkgever de tickets vergoedt, ontvang je uiteraard een factuur voor administratieve doeleinden. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers.