Dev Summit 2024: Dingen die je als developer niet, of juist wél, zou moeten doen

Principal Consultant Dennis Doomen is al 28 jaar actief in de IT-wereld, en uitgegroeid tot een ervaren softwareontwikkelaar en architect. Met zijn keynote op de Developers Summit 2024 - 4 december in DeFabrique in Utrecht - wil hij bekende developers-valkuilen bespreken en dingen laten zien die je vooral niet moet doen. Zijn talk, met de titel 'Use the right tool for the right job at the right time' belooft dan ook een aangename, technisch diepgaande én praktisch toepasbare mindfuck te worden.

Als Principal Consultant helpt Dennis klanten optimaal gebruik te maken van de combinatie van .NET/C# en moderne frontend technologieën zoals React en TypeScript. Zijn expertise omvat principes zoals unit testing, test driven development, domain driven design, Solid, clean code, en design patterns (data, domein, service, UI). Hij werkt met architectuurstijlen zoals CQRS, event sourcing, micro/macro-services en Onion/Hexagon. Technologisch is hij bedreven in onder andere C#, .NET, TypeScript, JavaScript, React, Terraform, Azure en AWS. Voor tools maakt hij gebruik van bijvoorbeeld SonarQube, GitHub Actions, Azure DevOps en Scrum/Kanban om werk efficiënt te organiseren.

"Ik ben eigenlijk een vreemde eend in de bijt", aldus Dennis. "Ik combineer de rol van architect met hands-on ontwikkelwerk. Zo kan ik teams laten zien hoe ik denk dat software gebouwd moet worden." Sinds 2006 werkt Dennis bij Aviva Solutions, een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in maatwerkoplossingen en advies in de Microsoft-stack. "Het bedrijf is klein maar veelzijdig", legt hij uit. "We doen alles: van e-commercewebsites en grote maatwerkoplossingen tot beheer. Een soort full-stack, of beter gezegd, full-service consultancy."

Internationaal spreker en kritisch denker

Dennis brengt veel tijd door bij klanten, maar zijn rol bij Aviva gaat verder. Als Principal Consultant houdt hij zich niet alleen bezig met technische architectuur, maar ook met het verbeteren van ontwikkelprocessen. "Ik focus op alles, van test-driven development tot documentatie, source control en ontwerptechnieken", vertelt hij. "Het doel is altijd om het ontwikkelproces te optimaliseren, van idee tot productie."

Naast zijn werk bij Aviva is Dennis een bekende spreker op internationale conferenties. "Ik ben de afgelopen jaren op plekken geweest zoals Sydney, Londen en Praag. De onderwerpen van mijn talks variëren van test-driven development tot boundary-driven development en AI. Wat ik vooral leuk vind, is om niet alleen kennis te delen, maar ook practices en processen te bespreken waarvan ik vind dat je ze niet moet doen.” Zijn rol als spreker versterkt zijn statuur. "Klanten noemen me soms een thought leader omdat ik continu bezig ben met hoe je ontwikkeling beter en efficiënter kunt maken. En door mijn netwerk en toegang tot andere sprekers blijf ik altijd op de hoogte van de nieuwste trends."

Binnen Aviva en bij klanten is Dennis een drijvende kracht achter kennisdeling. "Ik krijg tijd van mijn werkgever om dingen voor te bereiden en kennis te delen. Intern draag ik bij aan kruisbestuiving tussen teams en help ik ontwikkelingen in gang. Dat kritische, altijd blijven duwen, zit in mijn dna."

Een parade van fouten en valkuilen, op zoek naar de silver bullet

Tijdens de aankomende Tweakers-conferentie zal Dennis een keynote geven waarin hij zijn kennis en ervaringen deelt. "Het wordt een mix van architectuurprincipes en ontwikkelprocessen, bezien met een kritische blik. Ik wil mensen prikkelen en laten zien hoe je écht impact kunt maken in softwareontwikkeling." Dennis is tegelijkertijd niet bang om kritische noten te kraken over de manier waarop softwareontwikkelaars te werk gaan. De titel van zijn talk, 'Use the right tool for the right job at the right time' is bewust gekozen. "Het betekent namelijk dat mensen vaak precies het tegenovergestelde doen: de verkeerde tool, voor de verkeerde taak, op het verkeerde moment."

Volgens Dennis is een van de grootste valkuilen in de IT-wereld het zoeken naar de ultieme oplossing, of zoals hij het noemt, de 'silver bullet'. "We willen een soort heilige graal vinden die al onze problemen oplost", legt hij uit. "Een goed voorbeeld is de manier waarop monolithische systemen vaak verguisd worden. Bedrijven denken dat microservices dé oplossing zijn voor alles, zonder te beseffen dat ze daarmee juist complexiteit toevoegen." Dennis benadrukt dat het probleem vaak niet bij de monoliet zelf ligt, maar bij de manier waarop bedrijven omgaan met hun ontwikkelprocessen. "Als je moeite hebt om één monolithisch systeem in productie te krijgen, waarom zou je dan vijftig kleinere systemen bouwen die allemaal met elkaar moeten communiceren? Je maakt het probleem alleen maar erger."

Dry-principe en antipatterns

Een andere veelvoorkomende fout is wat Dennis 'toekomst-proofing gone wrong' noemt. "Ontwikkelaars bouwen vaak allerlei abstracties en frameworks, in de hoop dat ze daarmee klaar zijn voor toekomstige veranderingen. Maar dat werkt zelden. Je doet aannames over de toekomst die vaak niet blijken te kloppen. Als je later aanpassingen moet doen, zit je eerst vast aan de beperkingen van die abstracties."

Dennis noemt dit een van de klassieke antipatterns in softwareontwikkeling. "Je denkt dat je tijd bespaart, maar uiteindelijk moet je al die complexiteit weer ongedaan maken om het systeem aan te passen."

Het dry-principe (don't repeat yourself) is een ander voorbeeld waar Dennis kritisch op is. Hoewel het idee achter dry – het minimaliseren van duplicatie – goed bedoeld is, kan het leiden tot problemen. "Als je te veel logica deelt in je systeem, creëer je onbedoeld een sterke koppeling. Dit maakt het juist moeilijker om onderdelen van je systeem te veranderen of te verplaatsen." Hij ziet een alternatieve aanpak als veel effectiever: "Binnen de grenzen van een module of service wil je duplicatie vermijden, maar daarbuiten is het vaak beter om logica te dupliceren dan om hem te delen. Dit maakt je architectuur flexibeler en makkelijker schaalbaar."

Continu leren van fouten én de community

Tijdens zijn aankomende keynote op de Dev Summit zal Dennis bovenstaande inzichten delen en verder uitdiepen. "Ik ga het hebben over valkuilen en dingen die je vooral niet moet doen. Een van mijn doelen is om anderen te behoeden voor de valkuilen waar ik zelf in ben gestapt." Want met 28 jaar ervaring heeft Dennis een schat aan kennis opgebouwd, maar hij ziet zichzelf nog steeds als een leerling. "Ik leer continu van mijn eigen fouten en van de community. De kern van mijn werk is kritisch blijven, mezelf en anderen uitdagen, en altijd zoeken naar manieren om het beter te doen."

