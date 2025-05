Dev Summit 2024: ‘AI is momenteel een zesjarig kind’

"They keep asking me back!" Dylan Beattie, inmiddels een vast gezicht op de Dev Summit, staat op 4 december opnieuw op het podium in de Fabrique in Utrecht. De consultant en ontwikkelaar, bekend van zijn eigen programmeertaal Rockstar, zal met zijn kenmerkende stijl spreken over 'Why Code Will Always Win'. Deze talk is zijn antwoord op de huidige AI-hype, en exclusief voor Tweakers geschreven.

De eerste helft van 2024 was opvallend rustig voor Dylan, wat hij eerst als iets positiefs zag omdat hij aan eigen projecten, zoals Rockstar, kon werken. Toen de stilte echter te lang duurde, was hij heel even bang dat AI als kwade genius de techindustrie drastisch had veranderd en hij zonder werk zou komen te zitten. Dat bleek natuurlijk niet zo te zijn.

Geen diepgang

Dylan gelooft niet dat AI banen gaat overnemen, maar ziet het wel als verstorend voor hoe bedrijven opereren, vooral met betrekking tot aandeelhouders en investeringen. Volgens Dylan voelen veel bedrijven zich verplicht om met AI te werken om aandeelhouders tevreden te stellen, zonder dat er een duidelijke strategie achter zit.

Dylan steekt zijn frustratie over de huidige staat van AI dan ook niet onder stoelen of banken, vooral wat betreft de hype rond generatieve modellen zoals ChatGPT. "Het zijn flitsende demo's, maar geen echte tools", vindt hij. Volgens Dylan lijken deze AI-modellen vaak op een enthousiast kind dat zijn ouder helpt bij het repareren van een auto; soms nuttig, maar meestal zit zo’n kleuter in de weg.

"Copilot voelt voor mij hetzelfde: soms helpt het, maar meestal niet echt.” Dylan spiegelt verder op AI-gegenereerde inhoud, van (eenvoudige) spelletjes tot filmtrailers. Hoewel deze creaties indrukwekkend lijken, missen ze volgens hem vaak diepgang. "AI creëert geen echt nieuwe personages of verhalen; het werkt omdat het publiek de context al kent. AI-tools kunnen oppervlakkige aspecten nabootsen, maar missen consistentie en de diepere nuances die creatief werk doen resoneren.”

Traditioneel programmeren blijft essentieel

Technisch gezien maakt Dylan zich weinig zorgen over AI die ontwikkelaars zou gaan vervangen. "Hoeveel mensen ken je die ChatGPT gebruiken om code te schrijven en daar een volledige bedrijfsvoering op baseren? De complexiteit van het implementeren, uitvoeren en onderhouden van code vereist meer dan alleen code genereren. Ik heb veel tijd besteed aan het oplossen van bugs die niet hadden moeten bestaan; bugs door kleine fouten of door randzaken die over het hoofd werden gezien. Maar ik vrees dat AI-gegenereerde code en extra abstractielagen juist meer fouten veroorzaken. Determinisme is cruciaal: als je iets twee keer doet, moet je hetzelfde resultaat krijgen. Maar AI-tools kennen vaak willekeurige elementen, en dat is problematisch voor systemen waar we op vertrouwen."

"Hoeveel mensen ken je die ChatGPT gebruiken om code te schrijven en daar een volledige bedrijfsvoering op baseren?" Als voorbeeld noemt hij het kopen van concertkaartjes: "Wanneer mensen bijvoorbeeld een melding krijgen dat een Taylor Swift-concert is uitverkocht, proberen ze het opnieuw, in de hoop dat er toch tickets zijn. Dat zorgt voor onvoorspelbaar gedrag dat het systeem soms helemaal niet aankan. We kunnen geen schaalbare, betrouwbare systemen bouwen op iets dat elke keer anders werkt.”

Voor zijn aankomende presentatie op Dev Summit, getiteld 'Why Code Will Always Win', is Dylan van plan zich te richten op de vraag waarom traditionele codering, ondanks alle vooruitgang, essentieel zal blijven. "Fundamenteel introduceert elke abstractielaag die we toevoegen nieuwe complexiteit en kosten. Er is een punt waarop abstractie niet meer nuttig is en meer problemen begint te creëren dan het oplost. Daarom zal code - echte, door mensen geschreven code - uiteindelijk altijd een voorsprong hebben."

Eiffel, Zig en Duff’s Device

Dylan geeft een kijkje in wat deelnemers bij zijn talk kunnen verwachten. Hij is van plan te beginnen met een fundamentele vraag: ‘Waarom zijn er zoveel programmeertalen?’. Dylan: “Ik wil dat mensen nadenken over de progressie van transistors naar logische poorten, van assembler naar low-level talen, en waarom elke stap in die evolutie plaatsvond. Elke programmeertaal die bestaat, is gemaakt omdat iemand dacht: 'Geen van de bestaande talen is het juiste hulpmiddel om mijn probleem op te lossen'. Soms klopte dat, en andere keren was het een mix van arrogantie en de wens om iets nieuws te creëren.”

Dylan benadrukt dat software-engineering vaak mensen aantrekt die graag nieuwe dingen creëren, en daarom kan het uitvinden van nieuwe talen aantrekkelijker zijn dan bestaande talen beheersen. Hij is van plan op tijdens de Dev Summit enkele minder bekende programmeertalen te belichten, zoals Eiffel en Zig, en hun oorsprong en de problemen die ze moesten oplossen te bespreken. "Eiffel werd gecreëerd door Bertrand Meyer, die geloofde in het gebruik van rigoureuze wiskundige bewijzen om programmatuurcorrectheid te waarborgen," merkt Dylan op. "Zig daarentegen is interessant omdat het een van de weinige nieuwe talen is die in het afgelopen decennium zijn ontstaan op basis van echt nieuwe ideeën."

Dylan zal voorbeelden van deze programmeertalen in actie laten zien, hun unieke kenmerken bespreken en vertellen hoe ze zich verhouden tot meer gangbare talen. Hij wil mensen aan het denken zetten over het ontwerp en de esthetiek van code, en uiteindelijk wil hij het pleidooi houden voor code als een kunstvorm. "Ik sta bekend om het praten over code als kunstvorm, en in november komt een nieuwe versie van Rockstar uit, de esoterische taal die ik heb gecreëerd op basis van rockmuziekteksten", aldus Dylan.

Hij wil zijn presentatie afsluiten met unieke live performance, waarbij hij enkele mooie en intrigerende voorbeelden van code laat zien, zoals Duff's Device, een slim stuk code dat in de jaren ‘80 werd gemaakt door Tom Duff bij Lucasfilm. "Als je Duff's Device voor het eerst ziet, lijkt het niet te kloppen maar … het werkt. Het is een prachtig voorbeeld van iets dat volledig geldig, maar contra-intuïtief is."

AI: handig voor hele specifieke taken

Tenslotte reflecteert Dylan nog een keer op de aard van de huidige AI-hype en de cyclus van opwinding die rond nieuwe technologie ontstaat. "Technologie is twee keer interessant," zegt hij, daarbij Carl Franklin citerend. "Het is interessant gedurende drie maanden wanneer het nieuw is, en daarna is het weer interessant wanneer er echte casestudy's zijn die daadwerkelijk succes aantonen." Dylan gelooft dat We bevinden ons momenteel in de wildernis. Kom maar terug als je een echt hulpmiddel hebt. we nu in de tussenperiode zitten - voorbij de initiële hype, maar nog steeds wachtend op praktische, bruikbare toepassingen van AI. "We hebben nu drie maanden gehad van 'kijk, het kan literatuur schrijven in de stijl van Hemmingway en kattenfoto's maken'. We bevinden ons momenteel in de wildernis. Kom maar terug als je een echt hulpmiddel hebt."

Dylan stelt dat de meest veelbelovende toepassingen van AI geen flitsende demo's zullen zijn, maar gespecialiseerde, professionele tools die helpen bij specifieke taken. "Ik zou graag een versie van Copilot willen hebben die alleen helpt bij 3D-graphics en vectorrekenkunde - iets dat me op een zeer gespecialiseerde manier kan helpen," legt hij uit. "De grote, flashy voorbeelden die we dagelijks op LinkedIn zien, zijn ogenschijnlijk indrukwekkend, maar ze worden snel voorspelbaar. Wat we nodig hebben, zijn AI-tools die zeer specifiek zijn afgebakend; dat is waar we echte waarde gaan zien." Dylan ziet voor AI dan ook potentie op terreinen zoals medische diagnostiek. "Train geen AI om naar willekeurige foto's te kijken en ze te beschrijven. Train het om naar een scan van menselijke longen te kijken en te bepalen of die knobbel kanker is. Dat is waar AI echte waarde zal opleveren, ook al is dat voor veel mensen minder opwindend dan een kattenfotogenerator".

Koop nu je tickets voor de Developers Summit

De kaartverkoop voor hét developers evenement van het jaar gaat als een trein; zorg dus dat je snel je kaarten in huis haalt. Tickets zijn verkrijgbaar voor 299 euro (plus 1,99 euro servicekosten) of als ‘3 halen, 2 betalen’-deal. Als jouw werkgever de tickets vergoedt, ontvang je uiteraard een factuur voor administratieve doeleinden. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers.