Contentarchief en Pricewatch-verbeteringen - Development-iteratie #298

In de afgelopen sprints hebben we gewerkt aan het beter vindbaar maken van artikelen via een contentarchief. Ook is er veel werk verzet in de Pricewatch, zowel voor als achter de schermen. Hieronder vind je meer informatie en lees je wat er is veranderd in de afgelopen tijd.

Contentarchief

Om de vindbaarheid van artikelen te verbeteren hebben we de listings op de tweakbasepagina's voorzien van een archief op jaartal. De functionaliteit is primair bedoeld om het indexeren van artikelen voor zoekmachines makkelijker te maken, maar kan uiteraard ook gebruikt worden om snel terug te kijken welke ontwikkelingen er speelden over een onderwerp in een bepaald jaar.

De contentarchieven zijn beschikbaar in de listings van nieuws, reviews, downloads, video's en forumtopics in alle soorten onderwerpen. Voorbeelden zijn nieuws over processors uit 2013 en forumtopics over Ubuntu uit 2005.

Naast de selecteerbare jaren zijn op de listings, waar het relevant is, ook gerelateerde onderwerpen als tag toegevoegd. Daarmee kun je eenvoudig alle artikelen over een bepaald onderwerp in een bepaald jaar naar voren halen.

Zichtbare en onzichtbare verbeteringen in de Pricewatch

Vaste lezers van deze .plans zullen weten dat we al langere tijd bezig zijn met een vernieuwing van de Pricewatch, zowel visueel als onder de motorkap. In navolging van het verbreden van het grid en de technische vernieuwing van de filters hebben we nu ook de weergave van het productoverzicht naar hedendaagse codestandaarden gebracht. Visueel merk je hier bijna niets van, maar in plaats van tabellen wordt het overzicht nu opgebouwd aan de hand van een combinatie van CSS Grid en Flexbox, wat ervoor zorgt dat we makkelijker aanpassingen aan de lay-out kunnen doen.

Ondanks uitvoerige tests waren er enkele visuele bugs in deze vernieuwing geslopen. Zo pakte de nieuwe weergave op smalle schermen niet lekker uit, klopte de kleur van de 'geen'-modifier niet, was de 'refurbished'-indicatie verdwenen en gingen aangepaste sorteringen niet mee naar de volgende pagina. Al deze bugs zijn nu verholpen, dank voor het melden.

In de Pricewatch zijn ook nog andere verbeteringen doorgevoerd. Zo is de categorie klimaatbeheersing flink uitgebreid. In deze categorie vind je nu meer producten zoals mobiele airco's, elektrische verwarmingen en ventilators.

Ook hebben we in aanloop naar Black Friday een verwijzing naar het jaarlijkse techdealsartikel op de frontpage en in het menu geplaatst. Tot slot zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van toegankelijkheid. Het is nu bijvoorbeeld voor gebruikers met screenreaders mogelijk om naar de hoofdinhoud van productoverzichten te 'springen'.

En verder