Nieuw prijselement en eenvoudiger feedback geven - Development-iteratie #301

In de afgelopen sprints hebben we het voor bezoekers makkelijker gemaakt om feedback te geven op artikelen. Daarnaast hebben we in de Pricewatch de prijsweergave vernieuwd, verbeteringen doorgevoerd aan de filters en werken we onder de motorkap aan een nieuwe route voor AJAX-requests.

Nieuwe prijsweergave in productlijsten

In de Pricewatch hebben we het prijselement op de productlisting vernieuwd. Deze aanpassing is voortgekomen uit een aantal tests die we hebben gedraaid. We zagen dat de oude knop relatief weinig werd gebruikt, hoewel dit een groot en aanwezig element was op de pagina. De nieuwe weergave is daarom compacter, zodat we in de toekomst de vrijgekomen ruimte kunnen gebruiken voor andere relevante informatie, zoals meer specificaties. Ook is hiermee de hiërarchie van informatie beter in balans, doordat de weergave van het aantal winkels in lijn is met vergelijkbare elementen op de pagina. Behalve de aanpassing aan het prijselement hebben we ook de vergelijkknop gelijkgetrokken met ons designsystem.

Eenvoudiger feedback geven op artikelen

We hebben de manier waarop gebruikers feedback kunnen geven op artikelen sterk vereenvoudigd. Dit was al lange tijd een grote wens van velen van jullie. De Feedback-knop bij artikelen leidt voortaan direct naar een nieuw forumtopic met de vooringevulde titel van het artikel, de URL en een tag met de gebruikersnaam van de auteur. Hierdoor hoef je als gebruiker deze zaken niet handmatig op te zoeken, te kopiëren en te plakken, wat vooral op mobiel een frustrerend en tijdrovend proces kon zijn. Indien er al een topic bestaat met (exact) dezelfde titel, land je automatisch in dit bestaande topic. Voor spelfouten is en blijft er een apart topic.

Verbeteringen aan Pricewatch-filters

De interactie met Pricewatch-filters is gebruikersvriendelijker gemaakt. Filteropties die leiden tot nul resultaten worden inactief (grijs) weergegeven, zodat je sneller en eenvoudiger je keuze kunt maken in filters met veel opties. In de toekomst gaan we nog onderzoek doen naar een betere sortering van deze lijst, door de opties met nul resultaten onderaan te zetten. Voor specifiek mobiele weergaven zijn het Trefwoord-veld en de prijsslider nu standaard opengeklapt.

Ook het Deals-filter heeft een poetsbeurt gekregen. Is het Deals-filter actief, dan wordt dit voortaan getoond in de lijst met actieve filters. In een eerdere iteratie hebben we dit filter aangepast naar een dropdown. Er is nu een optie aan toegevoegd om prijsdalingen vanaf 15 procent te tonen, zodat dit in lijn is met de criteria die we rondom Black Friday gebruiken. De optie voor 50 procent prijsdaling is komen te vervallen, omdat dit in de praktijk tot weinig bruikbare resultaten leidde. Wil je specifieker kunnen filteren op percentages of absolute daling in euro's, dan kan dat nog steeds in het Prijsdalingen-overzicht.

AJAX-requests via Symfony

Een aantal sprints geleden zijn we begonnen met het refactoren van onze oude AJAX-code. Dit is code die informatie kan ophalen zonder de webpagina te moeten herladen: bijvoorbeeld het stemmen op de poll of het bekijken van de shopreviewscore in een pop-up. Veel van deze code is vrij oud, monolithisch en werkt nog buiten het door ons gebruikte Symfony-framework om. Dit vereist diverse hacks om het in leven te houden en dat is ons uiteraard een doorn in het oog. Omdat we het omzetten per endpoint moeten doen is dit een flinke klus. Indien mogelijk pakken we meteen deels de JavaScript-kant mee en vervangen we daar de verouderde XMLHttpRequest-api door de eenvoudigere en mooiere Fetch-api. Inmiddels hebben we 38 van de 50 requests omgezet. Dus we zijn goed op weg.

En verder