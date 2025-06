De Corsair gaming chair: luxe gamestoel die in een serieus kantoor past

Je steekt honderden of zelfs duizenden euro's in een nieuwe pc, om achteraf tot een keiharde conclusie te komen: het is helemaal niet fijn om achter die pc te zitten, op die oude klapstoel die je jaren geleden voor een tientje op de kop hebt getikt. Dat maakt een goede gamingstoel een net zo belangrijk onderdeel van je nieuwe setup - iets dat onderdelenfabrikant Corsair goed lijkt te begrijpen.

Corsair TC500 LUXE

Er wordt weleens gezegd dat een goed bed één van de belangrijkste dingen is die je kunt kopen, omdat je er zeker acht uur per dag in moet vertoeven. Wat dat betreft is een ergonomische bureaustoel een goede nummer twee. Een beetje thuiswerker zit hier immers ook al snel acht uur op, gevolgd door nog een paar extra uurtjes tijdens het gamen in de late avonden. Een goede stoel kan er dan voor zorgen dat je geen rugklachten of stijve schouders krijgt.

Bronbeeld Corsair

Naarmate we steeds langer achter onze bureaus zitten, is de gamingstoel ook steeds meer in opmars. Meestal zien ze er hetzelfde uit, met een lange, smalle rugleuning. De Corsair TC500 LUXE steekt op dat front net iets anders in elkaar. Deze stoel is juist wat breder en platter, al biedt hij ondanks die lagere leuning comfort aan gebruikers tot 1,88 meter lang en met een gewicht van maximaal 120 kilo.

Luxe uitstraling

Hier vind je geen felle kleuren of contrasterende logo's, maar subtiel gekleurd en goed ademend nylon in groen, wit of zwart dat een premium uitstraling krijgt door zijn stikselpatroon. Het logo van Corsair heeft een simpele kleur en valt weg in de rest van het stoelontwerp. Het is een stoel die niet alleen in een gamekamer past, maar ook in bijvoorbeeld een serieuzere kantoorsetting.

Beeld Corsair TC500 LUXE

Die bredere rugleuning is niet louter een esthetische keuze, maar heeft ook een praktische reden: hij zorgt ervoor dat meer lichaamstypen urenlang in deze stoel kunnen vertoeven. Gevormd schuim aan de binnenzijde zorgt ervoor dat je lichaam urenlang comfortabel wordt ondersteund. Dat gevoel van comfort wordt versterkt door de lumbar-ondersteuning bij de onderrug. Die kan met twee draaiknoppen worden versteld: één verandert de diepte van dit segment van de stoel, terwijl je met de andere de hoogte aanpast. Hierdoor kun je zelf bepalen in welk deel van de rug je die extra steun het liefste wil voelen.

Een stoel om in te liggen

De stoel is daarnaast op meer manieren naar eigen smaak af te stellen. De armleuningen kunnen maar liefst 215 graden draaien en ook worden aangepast in hoogte, breedte en diepte ten opzichte van je lichaam. Het helpt om de meest ergonomische positie te vinden waarbij je armen er tijdens het typen goed op kunnen steunen, zonder dat de leuningen in je zij prikken.

Beeld Corsair

Daarnaast is er de rugleuning die tot wel 160 graden naar achteren kan worden bewogen. Bij die maximale positie wordt het lastig om productief te werken, maar het is de ideale houding om bijvoorbeeld met een voetenbankje erbij in de stoel te loungen, met een controller in de hand. In die situatie is het bijgeleverde, loskoppelbare hoofdkussen wel zo handig.

Een metalen frame moet ervoor zorgen dat de stoel aardig wat jaren meegaat en niet zomaar alle kanten oprolt. Daarnaast belooft Corsair een garantieperiode van twee jaar, waardoor je bij onverwachte problemen nog bij ze kunt aankloppen. De Corsair TC500 LUXE wordt verkocht voor 549,90 euro.