MSI Cubi NUC 1M: compacte, duurzame en veelzijdige mini-pc

In een wereld waarin ruimte, efficiëntie en duurzaamheid steeds belangrijker worden, brengt MSI met de Cubi NUC 1M een mini-pc op de markt die deze aspecten op slimme wijze combineert. Wat de MSI Cubi NUC 1M allemaal in petto heeft, lees je in dit artikel.

De afgelopen jaren is de populariteit van mini-pc’s behoorlijk gegroeid. Deze compacte computers combineren een klein formaat met high-end prestaties en veelzijdigheid, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Waar traditionele desktops vaak omvangrijk en minder flexibel zijn, bieden mini-pc's een ruimtebesparend alternatief zonder in te leveren op functionaliteit. Met de toenemende vraag naar efficiënte werkplekken, energiezuinige apparaten en oplossingen die eenvoudig zijn te integreren in bestaande infrastructuren, hebben mini-pc's hun weg naar zowel zakelijke als particuliere gebruikers gevonden.

De Cubi NUC 1M is een mini-pc met een chassis dat een inhoud van slechts 0,826 liter heeft. Dit formaat maakt het apparaat ideaal voor omgevingen waar ruimte schaars is, zoals kleine kantoren, educatieve instellingen en medische faciliteiten. Toch doet het apparaat qua prestaties niet onder voor grotere desktops. Met de nieuwste Intel Core-processoren, variërend tot een Core i7 met tien cores en twaalf threads, kan het zware taken aan, waaronder multitasking, multimediastreaming en dataverwerking. Dankzij de combinatie van DDR5-geheugen (tot 64 GB) en een dualchannel configuratie moet de Cubi NUC in staat zijn om complexe workflows soepel te laten verlopen. Het apparaat ondersteunt daarnaast maximaal vier beeldschermen via Thunderbolt 4- en HDMI 2.1-poorten, wat bijdraagt aan een efficiënte werkplek. Deze eigenschappen maken het systeem geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van kantoorwerkzaamheden tot creatieve sectoren.

Compact en duurzaam

Het ontwerp van de Cubi NUC 1M is goed doordacht. Het compacte formaat maakt het apparaat flexibel inzetbaar, mede dankzij de VESA-montageoptie, waarmee het bijvoorbeeld achter een monitor kan worden bevestigd. Daarnaast moet een ingebouwde micro-SD-kaartlezer bijdragen aan het gebruiksgemak voor professionals die vaak bestanden overzetten. Het apparaat is bovendien ontworpen met het oog op eenvoudig onderhoud en de mogelijkheid om te upgraden. Door de behuizing te openen, kunnen gebruikers snel extra geheugen of opslagruimte toevoegen. Dit maakt het systeem toekomstbestendig en aanpasbaar aan veranderende behoeften, zonder dat ingewikkelde technische kennis vereist is.

Een belangrijk aspect van de Cubi NUC-serie is de nadruk op duurzaamheid. MSI heeft ervoor gekozen om 42,9 procent PCR-plastic (Post-Consumer Recycled) in de behuizing te gebruiken. Dit draagt bij aan het verminderen van afval. Daarnaast zijn de verpakkingen gemaakt van FSC-gecertificeerd houtpulp, wat verantwoordelijk bosbeheer ondersteunt. Ook in de productie heeft MSI duurzaamheid vooropgesteld. De fabrieken van het bedrijf draaien voor 92 procent op hernieuwbare energie, opgewekt met zon en wind. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van de CO₂-uitstoot. Door dergelijke maatregelen integreert MSI duurzaamheid in zowel het ontwerp als de productie van de Cubi NUC-serie.

Naast fysieke duurzaamheid biedt de Cubi NUC slimme technologieën om energiegebruik te optimaliseren. Het apparaat is uitgerust met de MSI Power Meter, waarmee gebruikers hun energiegebruik in realtime kunnen monitoren. Deze tool maakt het mogelijk om met één klik energiezuinige instellingen te activeren en inzicht te krijgen in de milieueffecten van het gebruik, zoals CO₂-besparing. Het systeem past aanbevelingen toe voor efficiënter stroomverbruik, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Beeld: MSI

Betrouwbaar en veelzijdig

Bij het ontwikkelen van de Cubi NUC 1M heeft MSI veel aandacht besteed aan betrouwbaarheid. Ieder apparaat ondergaat uitgebreide testen, waaronder temperatuur-, val- en vibratietesten. Door te voldoen aan de MIL-STD-1916-norm wordt verzekerd dat het apparaat bestand is tegen intensief gebruik en langdurige belasting. Met een gemiddelde tijd tussen storingen van meer dan 246.000 uur, is de Cubi NUC ontworpen voor 24/7-operaties, wat essentieel is voor veel zakelijke omgevingen.

De Cubi NUC 1M biedt in potentie interessante toepassingen in diverse professionele omgevingen. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke sectoren waarin het apparaat van waarde kan zijn.

Digitale Signage

De Cubi NUC 1M lijkt goed aan te sluiten bij de behoeften van digitale reclame en informatievoorziening. Met ondersteuning voor maximaal vier schermen via Thunderbolt 4- en HDMI 2.1-poorten biedt het apparaat opties voor het aansturen van digitale signage-opstellingen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om informatieschermen in luchthavens, winkelcentra of conferentielocaties. Het compacte ontwerp en de energiezuinige werking maken het mogelijk om het apparaat eenvoudig te integreren zonder veel ruimte of stroom te vergen.

Gezondheidszorg

In medische omgevingen, waar betrouwbaarheid en ruimtebesparing belangrijk zijn, kan de Cubi NUC 1M een nuttige rol spelen. Het systeem biedt voldoende rekenkracht om bijvoorbeeld patiëntendossiers te beheren of medische beeldvorming te ondersteunen. Daarnaast kan het compacte formaat handig zijn in laboratoria of patiëntkamers waar ruimte schaars is, terwijl het stille ontwerp mogelijk een rustige werkomgeving bevordert.

Retail

Voor retailers biedt de Cubi NUC 1M mogelijkheden als compact point-of-sale (pos)-systeem. Dankzij de diverse I/O-poorten kan het apparaat verbinding maken met apparaten zoals kassasystemen en barcodelezers. De ondersteuning van Wi-Fi 6E maakt het ook geschikt voor gebruik in dynamische en drukke winkelomgevingen. De energiezuinige werking zou op termijn kunnen bijdragen aan lagere operationele kosten, wat aantrekkelijk kan zijn voor kostenbewuste retailers.

Educatie

Scholen en universiteiten kunnen de Cubi NUC 1M mogelijk inzetten in zowel fysieke als digitale leeromgevingen. Het apparaat biedt ondersteuning voor meerdere schermen, wat nuttig kan zijn voor interactieve lessen. In een digitale context kan de ondersteuning voor Windows 11 Pro bijdragen aan een naadloze integratie met platforms zoals Microsoft Teams of educatieve software. De mogelijkheid om het apparaat eenvoudig uit te breiden, maakt het een flexibele keuze voor veranderende onderwijsbehoeften.

Innovatief en verantwoord

Met de Cubi NUC 1M wil MSI een compacte oplossing bieden die moderne technologie combineert met een duurzame visie. Het apparaat past in verschillende professionele omgevingen, van kleine werkplekken tot grootschalige zakelijke infrastructuren. Door in te zetten op duurzaamheid, energiebeheer en betrouwbaarheid, wil MSI aantonen dat innovatie niet ten koste hoeft te gaan van verantwoordelijkheid. Meer informatie over de toepassingen en specificaties is te vinden op de website van MSI.