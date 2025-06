Voor het tiende jaar op rij organiseert Tweakers de December Prijzenparade! Dé parade die volop in het teken staat van het weggeven van mooie tech cadeaus aan de community. Tweakers doet dit elk jaar in samenwerking met een aantal partners. Ben jij wel toe aan een nieuw tech product en wil je als trouw community-lid kans maken? Meld je dan aan via de polls onder het artikel. Mocht je de gelukkige winnaar zijn en vind je het leuk om te laten weten wat je van het product vindt, laat dan je review achter in de Pricewatch van Tweakers.

IMOU geeft vandaag een RV1 Pro Max Robotstofzuiger weg

De RV1 Pro Max robotstofzuiger maakt het huis effectief en grondig schoon. Deze robotstofzuiger beschikt over een sterke zuigkracht van 6500 Pa. De mapping functie brengt door middel van de lidar sensor de woning compleet in beeld in de app. Sla tot 3 plattegronden op, waardoor er meerdere verdiepingen kunnen worden beheerd. Naast stofzuigen is het mogelijk om te dweilen met deze Imou robotstofzuiger. De RV1 Pro Max robotstofzuiger beschikt over een batterij met hoge 6.400 mAh capaciteit en laadt zich automatisch op via het basisstation. Verder ledigt deze robotstofzuiger zichzelf en beschikt de RV1 Pro Max over een tapijtboost-functie.

IMOU RV1 Pro Max Robotstofzuiger Navigatie: lidar Muursensor: dToF-sensor Schoonmaakroute: Planning Zuigkracht: Tot 6500Pa Batterij: 6400mAh Werkgeluid: 65dB Hoogte van obstakeloverbrugging: 2cm Stofreservoircapaciteit: 3 liter Watertankcapaciteit: 250ml Duur: Max 180 minuten Bekijk in de Pricewatch

December Prijzenparade - dag 3 - IMOU Poll Ik maak graag kans op de IMOU Robotstofzuiger

Ik laat deze actie aan mij voorbij gaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 15 december 2024 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 19 december 2024, 07:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer per poll van vandaag deelnemen.

Deelnemers gaan akkoord met het ontvangen van maximaal één mail namens de partners.

Winnaar krijgt uiterlijk 5 januari 2025 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en de partners van vandaag zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.