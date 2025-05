Dev Summit 2024: Low-code, de scepsis voorbij?

Anthony Dickinson is CTO en solution architect bij Conclusion Low Code Company. Met behulp van Mendix helpt hij organisaties te innoveren, te transformeren en bedrijfsprocessen te digitaliseren. Met zijn talk op de Dev Summit 2024, getiteld ‘Low-Code: A fool with a tool is still a fool’, hoopt hij de scepsis rond low-code weg te nemen en ontwikkelaars te overtuigen van de mogelijkheden van low-code. "En dat in het hol van de leeuw".

Al vanaf jonge leeftijd is Anthony gefascineerd door IT. "Van kleins af aan was ik geïnteresseerd in computers", vertelt hij als het gaat om zijn eerste ervaringen met een MSX, later gevolgd door een 386 en het zelf bouwen en verkopen van pc's. Na het vwo ging hij Informatica studeren aan de Avans Hogeschool in Breda. Maar aan het einde van zijn studie besefte hij dat de wereld groter is dan alleen developen. Hij volgde een master in Information Management aan de Universiteit van Tilburg, om IT in een breder perspectief te plaatsen. Bij zijn eerste opdracht kon hij goed schakelen tussen het praktische niveau - de Master Data Management-applicatie ontwikkelen, en het strategische niveau - de schaalvoordelen realiseren van globaal inkopen voor het bedrijf.

Mendix-specialist

Wat is Mendix? Mendix is een low-code platform dat bedrijven de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt web- en mobiele applicaties te ontwikkelen. Dankzij visuele modellering kunnen ontwikkelaars zonder diepgaande programmeerkennis applicaties bouwen via drag-and-drop functionaliteit. Mendix biedt een complete ontwikkelomgeving waarin applicaties ontworpen kunnen worden door componenten eenvoudig te slepen en te plaatsen. Dit platform ondersteunt de volledige levenscyclus van applicatieontwikkeling, van idee tot implementatie en beheer. Gebruikers kunnen datamodellen maken, interfaces ontwerpen en bedrijfslogica configureren zonder high-code. Een groot voordeel van Mendix is de snelheid: met de low-code aanpak kunnen applicaties soms wel vier tot zes keer sneller worden gebouwd dan met traditionele methoden. De gebruiksvriendelijke interface maakt het platform toegankelijk voor zowel technische als niet-technische gebruikers.

Na meer dan twaalf jaar met Mendix werken mag Anthony zich inmiddels een ervaren specialist noemen in het ontwikkelen van low-code applicaties. Zijn eerste kennismaking met Mendix vond plaats tijdens een sollicitatiegesprek, waarbij zijn directeur hem adviseerde om kennis te maken met Mendix. "Kijk als je thuis bent eens naar de introductievideo’s van het platform", moedigde ze hem aan. Anthony volgde haar advies op en was meteen enthousiast. "Door low-code kon ik focussen op dat wat belangrijk is, namelijk het probleem van de klant oplossen", zegt hij enthousiast. Dit maakt zijn werk niet alleen efficiënter maar ook leuker, omdat hij minder tijd kwijt is aan repeterende taken. "Niet langer de 'low-level low joy-taken' maar juist meedenken met de klant, oplossingen bedenken en ze realiseren."

Om het platform beter te leren kennen, pakte hij zijn hbo-afstudeeropdracht opnieuw op en vertaalde deze naar de nieuwe technologie. Hij ontdekte dat wat hij eerder in maanden had gebouwd, nu in een week kon worden gerealiseerd. "Dat was wel echt een eyeopener. Je hebt het over applicatieontwikkeling in weken of maanden in plaats van jaren", concludeert hij. Na veel uiteenlopende projecten, zowel qua doorlooptijd als complexiteit, mag Anthony zich inmiddels een ervaren specialist noemen in het ontwikkelen van low-code applicaties.

In het hol van de leeuw

Met zijn talk 'Low-code: A fool with a tool is still a fool' op de Dev Summit 2024 begeeft Anthony zich naar eigen zeggen "in het hol van de leeuw". Hij licht toe: "Developers en architecten met een traditionele programmeerachtergrond vertellen mij regelmatig dat zij niets met low-code hebben. Ik denk dat ze het gevoel hebben dat een low-codeplatform te veel complexiteit voor ze weg abstraheert, waardoor ze zelf minder controle hebben over de details van de technische implementatie. Of dat het alleen maar voor tijdelijke of zeer eenvoudige applicaties is, die ook nog eens allemaal op elkaar lijken."

Tegelijkertijd merkt Anthony ook dat de perceptie van low-code in de loop der jaren is veranderd. Aan het begin van zijn low-codecarrière moest hij veel uitleggen en mensen overtuigen van de waarde ervan. Tegenwoordig zijn organisaties veel verder in hun acceptatie en zien ze de toegevoegde waarde. Met name aan de zakelijke kant.

"Aan de technische kant zijn er nog steeds sceptici en dat is goed. Het ene is niet altijd per definitie slechter of altijd per definitie beter dan het andere. Het gaat om het maken van de juiste afweging, voor elk project. Er zijn veel factoren die worden meegenomen in een dergelijke keuze, zoals de doorlooptijd, beschikbare capaciteit voor development en beheer, en zeker ook de licentiekosten. Het is belangrijk dat je voor iedere vraag de afweging maakt wat het juiste gereedschap is om het te realiseren. Er is nog altijd een grote vraag naar IT en software, terwijl het aanbod achterblijft. Bedrijven en ontwikkelaars zien dat low-code een bijdrage aan de oplossing levert, door het toegankelijker te maken."

Specifiek over Mendix zegt Anthony: "Mendix is van origine Nederlands en dat is op zich fijn voor ons als partner om mee te schakelen. Recent is het nieuwe Gartner Magic Quadrant over low-code gepubliceerd (een evaluatiemodel dat technologie- en dienstverleners positioneert op basis van hun 'vermogen tot uitvoering' en 'volledigheid van visie' - red.). Daar wordt Mendix voor het achtste opeenvolgende jaar als 'Leader' benoemd. Ver los van de rest eigenlijk.”

Waarom heeft Anthony eigenlijk voor de titel 'Low-code: A fool with a tool is still a fool' gekozen? "De perceptie is dat low-code lekker makkelijk is voor mensen die niet kunnen programmeren. Sommige mensen zeggen dat een huisarts niet heeft doorgestudeerd om chirurg te worden", zegt Anthony met een knipoog. “Ik beschouw low-code als een andere taal binnen de IT-wereld. Net zoals Nederlands, Engels en Chinees talen zijn, heb je dat in het programmeren ook met onder meer Java en C#. En zo heb je ook low-code. Het is allemaal het ambacht 'software ontwikkelen', net als de huisarts zorg verleent. Ik zie het als een evolutie in de manier waarop we applicaties ontwikkelen. We zijn ons steeds op een hoger niveau aan het uitdrukken. We maken al de transitie van tekstueel naar visueel coderen met low-code. Als je verder vooruitkijkt, maken we zelfs de stap naar natuurlijke taal met behulp van generatieve AI, al dan niet met de 'human in the loop'. It's easy to learn and difficult to master, dat geldt ook voor low-code."

Dev Summit app nabouwen in low-code

Anthony's inzichten en ervaring beloven een inspirerende en verhelderende sessie tijdens zijn masterclas op de Dev Summit. Hij wil ontwikkelaars prikkelen en uitdagen om open te staan voor de mogelijkheden die low-code biedt, zonder daarbij de complexiteit en diepgang van het vak uit het oog te verliezen. "Je moet als ontwikkelaar en als mens blijven leren. Ik richt me op een brede doelgroep van ontwikkelaars die nieuwsgierig zijn naar wat low-code nu precies inhoudt. Tijdens mijn presentatie verwijs ik onder andere naar het artikel 'Why Software is Eating the World' van Marc Andreessen, de oprichter van Netscape. Dit dient als basis om uit te leggen waarom er een tekort is aan ontwikkelaars en hoe low-code kan bijdragen aan een oplossing. Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van digitale producten en hebben een groeiende behoefte aan nieuwe IT-dienstverlening."

Tijdens zijn masterclass wil Anthony verder laten zien dat low-code niet alleen geschikt is voor kleine applicaties, maar ook voor kernprocessen binnen organisaties. Zo noemt hij het voorbeeld van een applicatie waarbij low-code wordt gebruikt voor de salarisverwerking van 25.000 medewerkers, elke vier weken. "Het gaat niet alleen om kleine toepassingen of innovatie-apps, maar net zo goed om kerntaken van organisaties."

Anthony is van plan om een demo te geven waarin hij de Tweakers event-app nabouwt met behulp van low-code. Hij wil laten zien hoeveel (of hoe weinig) tijd het kost om het tastbaar en praktisch te maken voor het publiek. "Misschien denkt men dan: dit lijkt me wel iets." Anthony benadrukt ten slotte dat een low-codeplatform niet beperkt is tot basisfunctionaliteiten. Ontwikkelaars met high-code kennis kunnen gemakkelijk instromen, het platform uitbreiden en hun eigen functies schrijven. "Ik hoop dat het publiek met een open blik de zaal binnenkomt en met een nieuwe visie over low-code op zak de sessie afsluit. Als ik mensen kan laten zien wat low-code voor mij betekent, ben ik ervan overtuigd dat mensen de potentie zien en het ook willen ervaren."

Koop nu je tickets voor de Developers Summit

De kaartverkoop voor hét developers evenement begint aardig op stoom te komen, dus zorg dat je snel je kaarten in huis haalt. Tickets zijn verkrijgbaar voor 299 euro (plus 1,99 euro servicekosten) of als '3 halen, 2 betalen'-deal. Als jouw werkgever de tickets vergoedt, ontvang je uiteraard een factuur voor administratieve doeleinden. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers.