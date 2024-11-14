Door Tweakers Pricewatch

Feedback • 14-11-2024 16:00 10

De beste elektronicadeals van week 46 2024

14-11-2024 • 16:00

10

Je kunt Tweakers natuurlijk sinds jaar en dag gebruiken om via de Pricewatch de laagste prijs van producten op te zoeken. Soms kun je een nóg betere deal scoren omdat er bijvoorbeeld een kortingsactie loopt, er cashback is of er een tijdelijke prijsdaling is. Wij hopen hierbij te helpen door de interessante deals uit te lichten.

Ons Pricewatch-team, bestaande uit een aantal productspecialisten, speurt iedere week naar de beste deals in consumentenelektronica. Dit kunnen afprijzingen zijn, maar ook cashback-, kortingscode- of comboacties. Alleen de beste deals worden in dit artikel opgenomen.

Prijsdaling

OnePlus Nord 4

Prijsdaling & Producten Cadeau

ASUS ROG Ally - AMD Ryzen Z1 Extreme
ASUS ROG Ally, Ryzen Z1 Extreme
  • Originele prijs was 599 euro en nu te koop voor 479 euro.
  • Gratis ROG Ally Gaming Charger Dock t.w.v. 50 euro.
  • Gratis ROG Ally Travel Case t.w.v. 28 euro.
  • Reviews
  • Let op: De prijs 479 euro geldt alleen voor Asus-members.
    Ben je geen Asus-member, dan profiteer je nog steeds van
    het voordeel, maar betaal je 499 euro.

Prijsdaling

Lexar NM790 (met heatsink) 2TB

Cashback & Product Cadeau

Yamaha SR-X40A
  • De originele prijs is 379 euro.
  • Nu met de cashback van 25 procent ontvang je 94,75 euro
    voordeel, waardoor de uiteindelijke prijs 284,25 euro is.
  • Gratis Yamaha TW-E7B oortjes.

Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
Bekijk alle andere prijsdalers in de Pricewatch op onze Deals-pagina.

DJI Power 2000

Laagste prijs sinds 6 maanden

3.000W totaal over 4x AC, 4x USB-A, 4x USB-C

0 van 5 sterren

Power stations

41%

€ 1.449,-

€ 849,-

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Canon PowerShot SX740 HS Lite Edition Zilver

21MP • Ultra HD filmen • 40x optische zoom

4.5 van 5 sterren (12 reviews van Canon PowerShot SX740 HS Lite Edition Zilver)
(12)

Compactcamera's

44%

€ 1.064,07

€ 599,-

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Samsung OLED S90H 77" Zwart

Laagste prijs sinds 6 maanden

77" • Ultra HD • OLED • 4x HDMI • 100Hz (max. 165Hz)

0 van 5 sterren

Televisies

31%

€ 3.599,-

€ 2.498,-

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WD Blue SN580 2TB

M.2 80mm • PCI-e 4.0 x4

5 van 5 sterren (1 review van WD Blue SN580 2TB)
(1)

Interne ssd's

37%

€ 391,24

€ 244,79

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Razer Basilisk V3 Pro 35K

Laagste prijs sinds 6 maanden

Bedrade muis met USB aansluiting Bluetooth muis en 35.000dpi sensor

0 van 5 sterren

Muizen

42%

€ 148,-

€ 86,49

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EPOS Expand 40T

Laagste prijs sinds 6 maanden

Speakerphone (universeel)

0 van 5 sterren

Smartphone-accessoires

36%

€ 239,-

€ 153,55

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Lenovo Idea Tab Pro (ZAE40034SE), mat scherm, met pen Grijs

Laagste prijs sinds 6 maanden

12,7" • 2944x1840 • 128GB • Android 14.0

4 van 5 sterren (2 reviews van Lenovo Idea Tab Pro (ZAE40034SE), mat scherm, met pen Grijs)
(2)

Tablets

31%

€ 358,76

€ 249,-

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Fairphone Fairbuds XL 2025 Groen

Over-Ear zonder bediening

4.5 van 5 sterren (4 reviews van Fairphone Fairbuds XL 2025 Groen)
(4)

Hoofdtelefoons

32%

€ 218,10

€ 148,95

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Sharkoon VS9 RGB Black

Laagste prijs sinds 6 maanden

Tower • 8 interne bays

0 van 5 sterren

Behuizingen

42%

€ 52,-

€ 29,99

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Blue Microphones Yeti

Laagste prijs sinds 6 maanden

Microfoon

5 van 5 sterren (1 review van Blue Microphones Yeti)
(1)

Microfoons

34%

€ 119,98

€ 79,-

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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op jacht naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.

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Reacties (10)

-Moderatie-faq
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Martinez- 14 november 2024 16:04
De Asus dual 4070 OC (https://tweakers.net/pric...-edition-12gb-gddr6x.html) lijkt me geen echte deal. Tot een maand geleden was die sowieso gemiddeld 550 euro, daarna zijn de prijzen omhoog gegaan. Om dan nu te adverteren met 42% korting...

Ik voorzie twee mogelijke oorzaken: het Black Friday effect of laatste voorraad (ter voorbereiding van de 5000-serie).

Edit: Al gewijzigd, videokaart is uit de lijst gehaald.

[Reactie gewijzigd door Martinez- op 14 november 2024 16:32]

thomasv @Martinez-14 november 2024 16:07
Zo geldt dat voor meer van deze producten. Het is van oude voorraad afkomen en de maanden naar dit moment toe wellicht extra "wat de gek ervoor geeft" omdat de prijzen hoger zijn dan voorheen. Ze buigen nu vooral mee met wetgeving: https://www.rijksoverheid...f-1-januari-2023-verboden

[Reactie gewijzigd door thomasv op 14 november 2024 16:08]

Thasaidon @thomasv14 november 2024 16:43
We worden toch al jaren bedonderd door winkels en dat weet toch iedereen al?

Dat zie je bv ook aan de hierboven genoemde Lexar NM790 (met heatsink) 2TB.
Bij de introductie in oktober 2023 koste deze rond de € 110,-
Daarna gaat de prijs omhoog naar gem. € 150,- (met nog hogere pieken), en nu is hij er voor € 119,-
Alsnog duurder dan bij de introductie.
thomasv @Thasaidon14 november 2024 16:44
Eens, daar zit echter ook nog wat meer achter vanwege het NAND kartel wat aanbod steeds bijstelt omdat ze te weinig (denken te) verdienen
Thasaidon @thomasv14 november 2024 16:45
Eens... geheugen is nou niet het beste voorbeeld ;) maar toch.
Morress @Thasaidon14 november 2024 22:07
jup: kleding Oneill, nu 20% korting voor 'members' een zwembroek,daarmee 5euro duurder(op bedrag van 20) dan 1maand geleden.
Jerie @Thasaidon15 november 2024 01:34
Jawel, er zijn nep-deals of rommel die ze kwijt moeten, is zo. Maar soms zitten er gratis dingetjes tussen, of pareltjes. Het blijft goed opletten.
Thasaidon @Jerie15 november 2024 11:01
Heel soms zitten er idd wat pareltjes tussen.
Zo heb ik een aantal jaar geleden mijn AOC 34" Utrawide Curved op de kop weten te tikken voor €300,- terwijl deze gemiddeld voor € 450,- ging.

Maar dat is meer uitzondering dan regel.
ocwil 14 november 2024 16:44
Mensen ervaring met die Yamaha soundbar er is maar 1 vrij korte review?
Pukson 14 november 2024 21:42
ROG Ally deal is wel nice gezien de extras die je erbij krijgt!

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