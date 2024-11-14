De beste elektronicadeals van week 46 2024

Je kunt Tweakers natuurlijk sinds jaar en dag gebruiken om via de Pricewatch de laagste prijs van producten op te zoeken. Soms kun je een nóg betere deal scoren omdat er bijvoorbeeld een kortingsactie loopt, er cashback is of er een tijdelijke prijsdaling is. Wij hopen hierbij te helpen door de interessante deals uit te lichten.
Ons Pricewatch-team, bestaande uit een aantal productspecialisten, speurt iedere week naar de beste deals in consumentenelektronica. Dit kunnen afprijzingen zijn, maar ook cashback-, kortingscode- of comboacties. Alleen de beste deals worden in dit artikel opgenomen.
Prijsdaling
- De originele prijs was 419 euro, nu te koop voor 369 euro.
- Best Buy Guide
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Prijsdaling & Producten Cadeau
- Originele prijs was 599 euro en nu te koop voor 479 euro.
- Gratis ROG Ally Gaming Charger Dock t.w.v. 50 euro.
- Gratis ROG Ally Travel Case t.w.v. 28 euro.
- Reviews
- Let op: De prijs 479 euro geldt alleen voor Asus-members.
Ben je geen Asus-member, dan profiteer je nog steeds van
het voordeel, maar betaal je 499 euro.
Prijsdaling
- De originele prijs was 149 euro, nu te koop voor 119 euro.
- Tweakers Great Value
Cashback & Product Cadeau
- De originele prijs is 379 euro.
- Nu met de cashback van 25 procent ontvang je 94,75 euro
voordeel, waardoor de uiteindelijke prijs 284,25 euro is.
- Gratis Yamaha TW-E7B oortjes.
Heb je zelf nog een deal gespot? Deel deze dan in het grote Aanbiedingen en kortingscodes-topic.
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Ons team doorzoekt elke week de Pricewatch op jacht naar deals waarvan we denken dat die interessant zijn voor de community. Daarnaast kijken we ook op websites van winkels en fabrikanten voor interessant aanbod dat je normaal niet in de Pricewatch terugvindt. We streven ernaar om de actueelste en nauwkeurigste informatie te leveren, maar absolute garanties over de actualiteit en nauwkeurigheid van de informatie kunnen we niet geven. We adviseren altijd om de recentste informatie en prijzen zelf te verifiëren. Dit artikel is gemaakt door het Pricewatch-team en is niet geschreven door de redactie van Tweakers. Directe links naar externe websites in dit artikel kunnen affiliatecodes bevatten, waardoor Tweakers een kleine commissie ontvangt als je het product aanschaft. Dit heeft echter geen invloed op de gekozen deals.