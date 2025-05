Dev Summit: "Toekomstbestendige apps? Terug naar de basis"

Op de Dev Summit 2024 zullen veel nieuwe, maar ook bekende gezichten ijzersterke talks, masterclasses en workshops verzorgen. Nadat hij vorig jaar succesvol zijn debuut had gemaakt, is Peter van Vliet, softwarearchitect en medeoprichter van Masking Technology opnieuw van de partij binnen de devops-track. Dit keer geeft hij de masterclass 'Hoe bouw je toekomstbestendige applicaties?'. Nu al beginnen met de voorpret? Dan download je hier Event-app Developers Summit 2024.

Peter is een doorgewinterde IT-specialist met meer dan twintig jaar ervaring. Tot zijn zestiende levensjaar had hij weinig interesse in computers, maar een eerste kennismaking met programmeren veranderde alles. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld van junior tot ervaren full-stack ontwikkelaar, met expertise in technologieën zoals Java en .NET. Tegenwoordig werkt hij veel met JavaScript en TypeScript en is hij mede-eigenaar van Masking Technology, een klein IT-bedrijf dat hij samen met een compagnon runt. Het bedrijf richt zich op het efficiënter maken van software-ontwikkelingsprocessen en het toekomstbestendig maken van applicaties.

In zijn werk komt Peter veel uitdagingen tegen, vooral bij de voortdurende doorontwikkeling van applicaties. "Verandering is de enige constante", zegt hij. Dat betekent vaak dat applicaties voortdurend moeten worden aangepast om bij te blijven. Organisaties worstelen met deze aanpassingen, vooral wanneer bestaande onderdelen opnieuw moeten worden ontwikkeld. De complexiteit van veranderingen en de hoge druk om mee te gaan met de nieuwe requirements legt een grote last bij softwareteams, aldus Peter.

Discipline en het beperken van requirements

Een van de principes die Peter en zijn compagnon hanteren, is het beperken van requirements tot de essentiële onderdelen. "We zijn vaak geneigd om een lange backlog op te bouwen", legt hij uit. "Wij zeggen: kijk naar de must-haves en pak die op." Hij wijst erop dat requirements die niet onmiddellijk nodig zijn, vanzelf terugkomen als ze echt belangrijk blijken. Door requirements bewust klein te houden, wordt onnodige complexiteit vermeden en kunnen ze sneller inspelen op veranderingen. De focus wordt dan behouden op wat echt belangrijk is, en het voorkomt het jaarlijks evalueren van de backlog om oude items die niet meer relevant zijn te verwijderen.

In zijn aankomende masterclass deelt Peter inzichten en praktische vuistregels. "We gaan de hele softwareontwikkelingscyclus door, van de eerste requirements tot aan het onderhoud", vertelt hij. Hij legt uit dat een goede basis begint bij een nauwkeurige selectie van requirements en eindigt bij zorgvuldig onderhoud. "Het draait om discipline in het volgen van regels, maar met de flexibiliteit om deze aan te passen als dat nodig is." Een groeimindset is hierbij volgens hem essentieel; ontwikkelaars moeten bereid zijn om bestaande regels los te laten wanneer veranderingen dit vereisen.

Ruim je oude rommel op

Peter benadrukt het belang van het maken van duurzame keuzes. Hij raadt ontwikkelaars aan om te kiezen voor bewezen frameworks en libraries die op de lange termijn ondersteund worden, zelfs als ze minder trendy zijn. "De 'saaie keuze' is vaak de betere keuze", zegt hij. Peter heeft ervaren dat applicaties soms langer in gebruik blijven dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft geleid tot zijn focus op keuzes die passen binnen de verwachte levensduur van een applicatie.

Een ander punt dat Peter benadrukt, is de noodzaak om elke regel code zorgvuldig af te wegen. “Elke regel code die ik schrijf, brengt onderhoudskosten met zich mee. Moet ik die regel wel schrijven?". Hij moedigt ontwikkelaars aan om alleen noodzakelijke code toe te voegen, omdat overbodige functionaliteiten op termijn meer onderhoud vereisen. Peter deelt ook een motto dat hij vaak hanteert: "Ruim je oude rommel op". Dit betekent dat functionaliteiten die niet meer worden gebruikt, snel uit de applicatie moeten worden verwijderd, om het systeem overzichtelijk en onderhoudsvriendelijk te houden.

Hij wijst op het belang van consistentie bij het volgen van eenvoudige regels, zoals het beperken van abstracties en het vermijden van afhankelijkheden die de flexibiliteit beperken. Deze basisregels, die ogenschijnlijk eenvoudig zijn, vergen volgens Peter toch een bewuste, gedisciplineerde aanpak om ze goed te implementeren.

Terug naar de basis

Peters doel voor de masterclass is om deelnemers aan te moedigen tot bewuste keuzes en ze te helpen nadenken over de langetermijngevolgen van hun beslissingen. “Ik wil het publiek triggeren om niet alleen maar te rennen, maar juist even stil te staan en na te denken over elke stap", vertelt hij. Hij hoopt dat zijn tips en inzichten deelnemers helpen om hun eigen ontwikkelprocessen te verbeteren, en ze weerbaarder maken tegen de constante veranderingen in de technologie.

Als afsluitende boodschap benadrukt Peter het belang van eenvoudige, universeel toepasbare regels die direct waarde kunnen bieden. "Die simpele regels geven houvast en helpen om toekomstbestendige keuzes te maken", concludeert hij. "Terug naar de basisprincipes, maar met een moderne blik."

