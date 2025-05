Tweakers krijgt meer advertenties, vooral voor incidentele gebruikers

Vanaf medio november zul je op meer plekken advertenties tegenkomen op Tweakers, inclusief het forum. Hierbij maken we een onderscheid tussen onze corecommunity en de veel grotere groep incidentele gebruikers. We leggen je graag uit wat dit inhoudt.

Laten we met de aanleiding beginnen, want een keuze als deze maken we niet uit luxe. De advertentie-inkomsten van Tweakers zijn de afgelopen drie jaar ruwweg gehalveerd, terwijl de kosten bij Tweakers alleen maar toenemen. Kosten bestaan bij Tweakers vrijwel puur uit mankracht; denk aan ons redactieteam, dat bestaat uit 28 personen, en de 14 ontwikkelaars en andere experts op onze technische afdeling. Kosten besparen zou onherroepelijk betekenen dat we concessies moeten doen aan onze content of de doorontwikkeling van ons platform. Keuzes die we liever niet maken. Om de balans te herstellen, moeten de inkomsten dus omhoog. En naast de Pricewatch zijn advertenties de enige significante inkomstenbron voor Tweakers.

De advertentie-inkomsten lopen terug door een samenloop van omstandigheden. Allereerst door het alsmaar toenemende gebruik van adblockers. Hoewel de tijdelijke overgang naar een trackingvrij advertentiesysteem het percentage adblockers flink verminderde – overigens primair doordat dit systeem technisch niet geblokkeerd werd door de meeste adblockers, want handmatig whitelisten bleek ondanks onze oproepen vrijwel niemand te doen – wogen de voordelen van kleinere adblockeraantallen uiteindelijk niet op tegen de nadelen. Hoewel adverteerders aanvankelijk enthousiast leken over onze unieke opzet, namen de advertentie-inkomsten een verdere duikvlucht. Zodoende zijn we eerder dit jaar overgestapt naar het advertentiesysteem van ons moederbedrijf DPG Media.

Minstens zo groot als het adblockerprobleem zijn andere zaken die de afgelopen jaren zijn veranderd: adverteerders zijn steeds minder bereid hoge bedragen voor banners te betalen en willen banners steeds meer in bulk inkopen en dus niet met aparte afspraken of technische inrichting voor een specifieke website. De overgang naar het DPG-systeem is een oplossing voor dat laatste, maar niet voor de toenemende prijsdruk.

Uiteraard kijken we naar en experimenteren we met alle denkbare andere inkomsten buiten advertenties, maar het gat dat de afgelopen jaren is gevallen, is lastig anders op te vangen. We moeten onze inkomsten uit advertenties verhogen, willen we niet gedwongen moeten gaan bezuinigen op personeel. Laat ook duidelijk zijn: hoewel onderdeel van DPG Media, is Tweakers een zelfstandig merk en moet zich uiteraard zelf bedruipen.

We hebben twee knoppen om aan te draaien als het gaat om inkomsten vanuit advertenties: de kwalitatieve en de kwantitatieve. We zijn continu bezig om per positie te kijken of we daar de juiste advertenties tegen de juiste prijs laten zien. Dit is echter niet voldoende om die grote daling op te vangen. Daarom draaien we ook aan die kwantitatieve knop.

Corecommunity versus incidentele bezoekers

We willen de advertentiedruk zoveel mogelijk over de verschillende delen van de site verspreiden. Tot nu toe bleef het forum daarbij altijd buiten schot; daar wordt immers al heel veel waarde toegevoegd door onze corecommunity. Tegelijkertijd komen er ook veel mensen (bijvoorbeeld via Google) op het forum om iets te lezen, waarna ze ook snel weer weg zijn. Dat is een fors deel van het bezoek en die zien nu helemaal geen banners. En dat terwijl het forum, gemeten in pageviews, het grootste onderdeel van Tweakers is.

Daarom hebben we ervoor gekozen om banners aan het forum toe te voegen, maar een uitzondering te maken voor onze corecommunity die met bijdrages ook juist het forum zijn waarde geven. Op dit moment stellen we de grens op 15.000 karmapunten vanaf waar er geen banners te zien zijn.

Zoals we ook al bij de overstap naar het nieuwe systeem zeiden: dit is niet bedoeld om meer geld uit Tweakers te persen, dit is bedoeld om een harde daling in inkomsten te stabiliseren, om zo de toekomst van Tweakers veilig te stellen. Natuurlijk blijven we ook kijken hoe we de omzet per advertentiepositie kunnen maximaliseren, maar dat alleen is niet genoeg.

Wat gaat er veranderen?

Er worden drie advertentieplekken aan het forum toegevoegd. Om te beginnen een banner bovenaan elke pagina, zoals die nu ook al op de frontpage verschijnt. Daarnaast kan er op brede viewports met genoeg ruimte een verticale banner rechts naast de foruminhoud komen te staan. Tot slot komen er ook advertentieplekken in de topics zelf te staan. Al deze advertenties worden alleen getoond aan bezoekers die minder dan 15.000 karmapunten hebben.

Op de rest van de website gaat het deels om het verschuiven van bestaande advertentieposities zodat die hoger op de pagina komen te staan, zoals op de frontpage en binnen artikelen, en op grote schermen een extra positie naast de commentthread onder artikelen. Die laatste is ook niet zichtbaar voor de corecommunity.

Wanneer gaat dit gebeuren?

We voeren deze wijzigingen gefaseerd door en starten daarmee medio november; in totaal zal het een aantal weken duren.

Een halfjaar geleden zeiden jullie nog dat er geen ads op het forum kwamen. Hoe zit dat?

Dat is een terecht kritiekpunt. Met de kennis van nu hadden we dat niet moeten zeggen. We dachten destijds echt dat het mogelijk was om genoeg advertentie-inkomsten te genereren zonder het forum erbij te betrekken. We kiezen nu dus voor een compromis, door de banners op het forum niet te tonen bij onze corecommunity.

Ik draag veel bij, bijvoorbeeld in de reacties, is dat niets waard?

Zeker wel, vandaar de keuze om de banners op het forum boven de 15.000 karmapunten niet te tonen. Gebruikers die veel bijdragen en dus veel karmapunten hebben verzameld, krijgen verder korting op een Tweakers-abonnement. Met zo’n abonnement kun je de banners op Tweakers in zijn geheel uitzetten. Afhankelijk van hoeveel karma je hebt, kost een abonnement omgerekend tussen 1,46 en 2,92 euro per maand.

Hoe zit het met besloten fora, komen daar ook ads?

Hoewel we hebben geleerd dat we heel voorzichtig moeten zijn met harde beloftes richting de toekomst, kunnen we zeggen dat er op dit moment geen plannen zijn om ads in besloten fora toe te voegen.

Hoe kan het dat die inkomsten zo hard dalen?

Twee redenen: het aantal advertenties dat getoond kan worden is fors gedaald en daarnaast staat de prijs die per advertentie betaald wordt ook onder druk. De tarieven die een adverteerder vijf jaar geleden betaalde voor een advertentie zijn vandaag de dag helaas onhaalbaar.

Waarom is dit nodig, gaat Tweakers failliet?

Nee, Tweakers staat niet op het punt om failliet te gaan. Gelukkig niet. Maar we willen ook niet wachten tot de afgrond in zicht komt voordat we maatregelen nemen. In de laatste drie jaar zijn de inkomsten uit advertenties bijna gehalveerd. Als we die trendlijn niet weten om te buigen, dan komen we op een gegeven moment op het punt dat we wel in de problemen zitten.

Kunnen jullie niet gewoon bezuinigen?

Natuurlijk kijken we ook constant naar hoeveel geld er uitgegeven wordt. De afgelopen jaren zijn er op verschillende afdelingen binnen Tweakers meerdere vacatures niet ingevuld om de uitgaven te beperken. We zijn dus al een kleiner team dan voorheen, maar nog verder snijden heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de content en siteontwikkeling.

Kunnen jullie niet op andere manieren geld verdienen?

Dat hebben we de afgelopen jaren op meerdere manieren geprobeerd, maar keer op keer blijkt dat het buiten advertenties en de Pricewatch heel lastig is om additionele verdienmodellen te bedenken die succesvol zijn. Tweakers Plus bleek dat niet te zijn, trackingvrij adverteren bleek dat niet te zijn, merchandise bleek dat niet te zijn en voor onze zustersite BestGetest gold hetzelfde.

We krijgen af en toe de vraag of we niet bijvoorbeeld met donaties kunnen werken, een soort Patreon. Hoewel we de intentie enorm waarderen, zou dat qua inkomsten een druppel op de gloeiende plaat zijn.

Zal ik dan nu mijn adblocker maar weer aanzetten?

We vragen je vriendelijk dat niet te doen. Tweakers is afhankelijk van advertentie-inkomsten om je dagelijks het laatste nieuws te brengen, ons testlab draaiende te houden en het platform te onderhouden. Als alle bezoekers een adblocker zouden draaien, betekent dat het einde van Tweakers. Voor die inkomsten zijn we nu al afhankelijk van helaas een minderheid zonder adblocker. We doen deze wijzigingen niet omdat we zoveel van banners houden, maar uit noodzaak, zodat Tweakers nog vele jaren kan blijven voortbestaan.

Als je geen ads wilt zien, maar Tweakers wel wilt steunen, dan kun je zoals eerder genoemd een abonnement afsluiten, waarbij je de banners kunt uitschakelen. Voor minder dan 3 euro per maand heb je al een Tweakers Hero-abonnement en als je een actieve gebruiker met veel karmapunten bent, dan krijg je korting.

Vragen?

Die kun je onder dit .plan stellen. Commercieel manager @RobCF staat klaar als er vragen zijn. Voor technische feedback kun je zoals altijd terecht in het feedbacktopic.