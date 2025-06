Test en win de nieuwe Samsung 990 EVO Plus NVMe M.2-ssd

Samsung zal bij het grote publiek vooral bekend zijn van de smartphones, maar ook in het ssd-segment is het techbedrijf al jaren actief. Onlangs heeft het de 990 EVO Plus-ssd's aangekondigd, met opslagcapaciteiten van 1TB, 2TB en 4TB en sequentiële leessnelheden tot 7250MB/s. Tweakers Partners zoekt tien communityleden om ze te testen. Na het testen hoef je ssd niet uit je build te schroeven, want je mag hem houden. Meld je snel aan in de poll, onderaan in dit artikel.

De 990 EVO Plus is een NVMe-ssd in het M.2-formaat. Hij maakt gebruik van de PCIe 4.0 x4-interface en is compatibel met PCIe 5.0 x2. De ssd heeft het M.2 2280-formaat, waardoor hij goed in moderne laptops en desktops past.

V-nand-technologie

Onder de motorkap is de ssd uitgerust met Samsungs 8e generatie v-nand 3-bit tlc-geheugen. De triple-level cell-architectuur (tlc) maakt het mogelijk dat elke cel drie bits aan data opslaat en de opslagdichtheid wordt verhoogd. Met een chipcapaciteit van 1 terabyte biedt de 8e generatie v-nand meer opslagcapaciteit dan eerdere generaties. De Toggle DDR 5.0-interface maakt bovendien een input/output-snelheid van 2,4 gigabit per seconde mogelijk, wat 1,2 keer sneller is dan bij voorgaande generaties en voor snellere gegevensverwerking zorgt.

Deze v-nand-technologie biedt naast een verbeterde capaciteit en snelheid ook meer energie-efficiëntie, dankzij 3d-scaling die zowel de oppervlakte als de hoogte van de geheugencellen verkleint. Dit maakt de ssd compacter en verlaagt het energiegebruik.

Lees- en schrijfsnelheden, total bytes written

De sequentiële leessnelheid loopt op tot 7250MB/s, voor snelle toegang tot grote bestanden, terwijl de schrijfsnelheid tot 6300MB/s kan oplopen. Dit is ideaal voor efficiënt databeheer, aldus Samsung. De lees- en schrijfsnelheden - met respectievelijk tot 1.050.000iops en 1.400.000iops (bij het 4TB-model) maakt ook snelle verwerking van kleine bestanden mogelijk. Het energiegebruik van de 990 EVO Plus bedraagt gemiddeld 5,5W tijdens gebruik, afhankelijk van de workload. Dankzij het geavanceerde ontwerp is de energie-efficiëntie met 73 procent verbeterd ten opzichte van eerdere modellen. Het 1TB-model heeft een tbw (total bytes written) van 600; bij het 2TB-model bedraagt de tbw 1200 en bij het 4TB-model 2400.

Tot slot biedt de 990 EVO Plus extra's zoals Intelligent TurboWrite 2.0, waarmee de schrijfsnelheid wordt verhoogd door een grotere buffer te gebruiken - wat handig is bij grote bestanden - en Samsung Magician Software-tools voor prestatieoptimalisatie, firmware-updates en gegevensbeveiliging.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en test de 990 EVO Plus NVMe M.2-ssd

Snellere opslagruimte kun je nooit genoeg hebben; daarom geven Tweakers Partners en Samsung de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe 990 EVO Plus NVMe M.2-ssd. In totaal worden tien tweakers geselecteerd; vijf kunnen de 2TB-versie testen en vijf de 4TB-versie. Ben je een van de gelukkigen? Dan krijg je de ssd opgestuurd om hem uitvoerig te testen en een review over je bevindingen te schrijven in de Pricewatch. Alle testers mogen na het reviewen de hardware houden, als dank voor de tijd en moeite die ze in het testen en schrijven hebben gestoken.

