Tesla start beperkte test zelfrijdende met Model Y-robotaxi's in Austin

Tesla begint in de Amerikaanse stad Austin met een beperkte test van zijn robotaxiservice op basis van Model Y-voertuigen. Voor zover bekend gaat het om grofweg twintig Tesla's. De dienst is vooralsnog alleen beschikbaar voor genodigden.

Verschillende media, waaronder Reuters, melden dat de beperkte test officieel op zondag lokale tijd in Austin van start gaat. Tesla zelf heeft hier officieel nog niets over gecommuniceerd. De test gebeurt met Tesla Model Y-voertuigen en in ieder voertuig is een medewerker van het bedrijf aanwezig. Het is niet duidelijk of dat alleen tijdens de eerste testperiode onder genodigden geldt of dat dit voorlopig het geval blijft.

Volgens een uitgenodigde gebruiker kunnen mensen de dienst tussen 6.00 uur en middernacht gebruiken. De dienst is in een digitaal afgezonderd gebied beschikbaar en kan volgens de gebruikersvoorwaarden binnen die regio overal gebruikt worden, behalve om van en naar de lokale luchthavens te rijden. Onder bepaalde omstandigheden, zoals bij slecht weer, kan het zijn dat de test wordt afgebroken.

Vooralsnog gebruikt Tesla zijn bestaande Model Y-auto's om de robotaxidienst te testen. Eind 2024 kondigde het bedrijf een andere EV aan die speciaal ontworpen is als taxi, namelijk de Cybercab. Deze auto beschikt niet over een stuur of pedalen. Het voertuig moet ergens in 2026 of 2027 in productie gaan.

Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een van de weinige plekken in de Verenigde Staten waar voertuigen volledig autonoom mogen rijden. Waymo is tot dusver de grootste dienst voor zelfrijdende taxi's.