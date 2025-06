Samsung-smartphone met dubbel opvouwbaar scherm duikt op bij keuringsinstantie

Er is naar verluidt een Samsung-smartphone met dubbel opvouwbaar scherm opgedoken bij de Chinese keuringsinstantie 3C. De smartphone zou maximaal 25W-snelladen ondersteunen. Het is niet duidelijk wanneer Samsung het toestel op de markt wil brengen.

Techwebsite The Tech Lookout claimt dat de Samsung-smartphone met dubbel opvouwbaar scherm modelnummer SM-F9680 meekrijgt. Het toestel zou volgens de documentatie ook ondersteuning voor 5G-connectiviteit krijgen en het wordt naar verluidt zonder oplader geleverd.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten de ronde doen over een Samsung-smartphone met dubbel opvouwbaar scherm. Begin 2025 werd zo’n toestel al in de GSMA-database vermeld. In januari van dit jaar was er ook een illustratie van zo’n smartphone op het toenmalige Samsung Galaxy Unpacked-evenement te zien. In 2024 is er tevens een patent voor dit toestel opgedoken. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft op het moment van schrijven nog geen smartphone met dubbel opvouwbaar scherm aangekondigd.