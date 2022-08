Koptelefoon Adidas bevat fotovoltaïsche cellen en laadt op bij elk type licht

Sportfabrikant Adidas heeft een nieuwe draadloze koptelefoon geïntroduceerd. De RPT-02 Sol kan 80 uur op een acculading mee en maakt gebruik van ingebouwde fotovoltaïsche cellen waardoor de accu bij zowel natuurlijk als kunstlicht opgeladen kan worden. De koptelefoon kost 229 euro.

De koptelefoon maakt gebruik van Powerfoyle-technologie van de Zweedse fabrikant Exeger. Dat is een fotovoltaïsche folie die op allerlei oppervlaktes geplaatst kan worden en uit natuurlijk licht en kunstlicht energie kan opwekken. De ingebouwde accu van de RPT-02 Sol kan 80 uur mee op een enkele lading. Het duurt twee uur om deze volledig op te laden. Wanneer de koptelefoon echter aan licht wordt blootgesteld, en de accu dus oplaadt, is de speeltijd van de koptelefoon volgens Adidas bijna oneindig.

De RPT-02 Sol beschikt over drivers van 45mm, een ingebouwde microfoon, bluetooth 5.2, diverse fysieke knoppen om geluid aan te sturen en een usb-c-aansluiting. De draadloze koptelefoon weegt 256 gram en krijgt een IPX4-rating mee. Dat wil zeggen dat hij tegen spatwater moet kunnen. De koptelefoon is deels gemaakt van gerecycled plastic en nylon. De RPT-02 Sol moet 229 euro kosten en is vanaf 23 augustus verkrijgbaar.

Adidas is niet de eerste fabrikant die experimenteert met deze technologie. JBL gebruikte in 2019 met zijn Reflect Eternal-hoofdtelefoon dezelfde folie. Wanneer een gebruiker 2,4 uur in een buitenomgeving zou lopen, hoefde de Reflect Eternal niet meer aan de lader maar voor die claim ging JBL wel uit van een lichtsterkte van 50.000 lux. Adidas vermeldt geen lichtsterkte.