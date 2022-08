Tweede Amerikaanse luchtvaartmaaschappij bestelt supersonische vliegtuigen

Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft twintig supersonische vliegtuigen bij vliegtuigfabrikant Boom Supersonic besteld. Het vliegtuig bevindt zich nog in de ontwikkelfase en zou snelheden van Mach 1,7 halen en maximum 80 passagiers kunnen vervoeren.

American Airlines is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die aan de deur heeft geklopt van Boom Supersonic om een supersonisch vliegtuig te kopen, United Airlines deed dat vorig jaar immers ook. Die luchtvaartmaatschappij bestelde onder voorbehoud vijftig exemplaren van de Boom Overture, hetzelfde supersonische vliegtuig dat in 2029 afgeleverd wordt en waar American Airlines nu een voorschot voor op tafel heeft gelegd dat niet meer terugbetaald kan worden.

Net zoals bij United Airlines zal het Boom Overture-supersonische vliegtuig aan een snelheid van Mach 1,7 vliegen en tussen de 65 en 80 passagiers kunnen vervoeren. Een supersonische vlucht van New York City naar Londen zou volgens Blake Scholl, de ceo van de Boom Supersonic ongeveer 3,5 uur duren. Met conventionele vliegtuigen duurt zo’n vlucht ongeveer 6,5 uur. De prijzen van de vliegtuigtickets zouden schommelen tussen de vier en vijfduizend dollar al stelde United Airlines vorig jaar bij de bekendmaking van zijn bestelling dat het nog te vroeg was om over prijzen te spreken.

Afgaande op informatie die op de website van Boom Supersonic te vinden is, zal de productie van het vliegtuig in 2024 van start gaan. Momenteel werkt men aan de fabriek(en) waar het supersonische vliegtuig gebouwd zal worden. In 2026 moet een eerste testvlucht volgen en in 2029 worden de eerste passagiersvluchten uitgevoerd. Volgens het Amerikaanse ABC News heeft Boom Supersonic nog geen fabrikant gevonden voor de supersonische motor. Het voert daarvoor nog gesprekken met fabrikanten, waaronder Rolls Royce.

De Boom Supersonic is 62 meter lang, zal op een hoogte van 60.000 voet, ofwel ongeveer 18 kilometer vliegen met ecologische brandstof. Het toestel zal wel iets trager zijn dan de Concorde die Mach 2,04, ofwel 2180 km/u, kon halen. Dat supersonische vliegtuig vloog tussen 1976 en 2003 met supersonische snelheden en op commerciële basis de wereld rond.