Nieuwste game Nintendo Switch Online + Expansion Pack bevat ernstige bug

Kirby 64: The Crystal Shards voor de Switch bevat op een bepaald punt een game-breaking bug die spelers dwingt om de game te stoppen en terug te keren naar een eerdere savestate. De game is onderdeel van de Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnementsdienst.

Meerdere gebruikers melden dat als Kirby door een vijand geraakt wordt in een onderwaterlevel, hij vast kan komen te zitten in de 'geraakt'-animatie, waarna het personage niets meer kan doen en teruggekeerd moet worden naar een eerdere save. De gebruikers vertellen dat ze meerdere pogingen en savestates nodig hadden om langs het punt met de bug te komen. Een andere gebruiker zegt dat hij 45 minuten nodig had om langs dit punt te komen.

Degenen in het topic die het euvel hebben meegemaakt, vragen zich af hoe Nintendo dit over het hoofd hebben gezien. Ook melden gebruikers dat ze zich deze bug niet herinneren uit de originele game op originele hardware. Deze Tweakers-redacteur speelde de N64-versie van de game destijds ook en herinnert zich de bug eveneens niet. Hij lijkt dus geïntroduceerd te zijn in het emulatieproces.

Platformgame Kirby 64: The Crystal Shards is sinds vrijdag beschikbaar op de abonnementsdienst voor de Nintendo Switch. Met enige regelmaat worden Nintendo 64 en Sega Mega Drive-games toegevoegd aan het abonnement, dat 39,99 euro per jaar kost en, zoals de naam doet vermoeden, ook de onlinediensten van de Switch bevat.

Het is niet voor het eerst dat de Nintendo 64-games voor de Switch met technische problemen kampen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time kampte bijvoorbeeld met prestatieproblemen, inputlag en ontbrekende effecten als mist en reflecties. Aan dergelijke problemen wordt gewerkt, maar onduidelijk is of ze inmiddels allemaal verholpen zijn.