NMBS gaat treinramen laseren voor betere ontvangst mobiel internet

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS wil via een laserbehandeling microscopische gaatjes in de beschermende coating van ramen in treinstellen schieten. Hierdoor moeten het signaal van mobiele netwerken beter worden doorgelaten en het bereik in de treinen verder toenemen.

NMBS-woordvoerder Bart Crols vertelt aan HLN.be dat de ramen van de NMBS-treinstellen een coating bevatten die de temperatuur regelt in de treinstellen maar die tegelijkertijd ook de signalen van mobiele netwerken tegenhoudt. Volgens HLN zullen eerst de ramen van M6-treintoestellen, die op de drukste lijnen rijden, behandeld worden. Dit gebeurt zodra zij op onderhoud moeten. Daarna zijn de ramen van M7-treinstellen aan de beurt. Een exacte tijdlijn gaf NMBS niet mee.

Begin dit jaar voerde het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) een onderzoek uit naar de dekking en kwaliteit van 4g-mobiele netwerken in België, inclusief op het Belgische spoornet. Daaruit blijkt dat er op Belgische InterCity-treinen een gemiddelde downloadsnelheid van 55Mbps kan gehaald worden, en een gemiddelde uploadsnelheid van 17Mbps. Voor het onderzoek werd volgens het BIPT 2.200 kilometer afgelegd op IC-lijnen. Per mobiel netwerk werden 800 gesprekstesten en 5300 datatesten uitgevoerd en elke treinlijn werd minstens tweemaal getest. De gemiddelde 4g-downloadsnelheid op Belgisch grondgebied is volgens het BIPT 80 Mbps. De gemiddelde uploadsnelheid bedraagt 25 Mbps.