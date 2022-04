Threema komt met snel en zuinig werkend alternatief op Google-pushberichtdienst

Threema, bekend van de gelijknamige Zwitserse messaging-app die de nadruk legt op privacy en security, zegt een manier gevonden te hebben om berichten en oproepen tijdig binnen te laten komen op een toestel zonder het gebruik van Googles Firebase Cloud Messaging.

Firebase Cloud Messaging is een systeem van Google dat het mogelijk maakt om betrouwbaar berichten naar een Android-smartphone te sturen, zonder dat de ontvangende smartphone regelmatig bij een server hoeft te controleren of er nog berichten klaarstaan, wat energie en data kost. Zeer veel apps gebruiken dit systeem.

Threema treedt niet heel erg in detail over de nieuwe feature, ook niet in de faq. Wat duidelijk is, is dat deze Googles pushdiensten niet gebruikt en schijnbaar ook niet aan regelmatige polling bij de Threema-servers doet. Deze nieuwe functie vervangt de polling-optie juist. Wellicht dat Threema zelf heeft geïnvesteerd in infrastructuur die soortgelijk is aan Googles Firebase Cloud Messaging, maar dat is niet zeker.

Naast de privacyvoordelen maakt deze functie het volgens Threema mogelijk om tijdig spraakoproepen te ontvangen, dus voordat de initiatiefnemer een time-out krijgt. Dit was zonder FCM niet mogelijk, tenzij de gebruiker agressieve polling inschakelde en een beetje geluk had.

Verder meldt Threema wel dat het een voorwaarde is dat power restrictions voor de app uitgeschakeld worden en dat background data usage ingeschakeld is. Ook moet Threema een aanhoudende notificatie tonen voor de dienst, maar die is wel te verbergen zonder gevolgen. De makers zeggen dat het energieverbruik van de app 'mogelijk licht stijgt' door Threema Push.

Threema redeneert dat het gebruik van FCM weliswaar niet betekent dat al te gevoelige informatie de revue passeert bij de servers van Google, maar dat deze situatie het toch theoretisch mogelijk maakt om een Threema-gebruiker te kunnen koppelen aan een specifiek Google-account. Wegens de focus op privacy bij Threema, heeft het bedrijf de polling-functie langer gehad en nu dus Threema Push.

Threema Push staat standaard ingeschakeld op Android-telefoons die geen Google Play Services geïnstalleerd hebben. Firebase Cloud Messaging is daar een onderdeel van. Tweakers schreef in 2020 een achtergrondverhaal over het hoe en waarom van ontgoogelen.