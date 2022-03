België komt met ambtenarenopleiding om digitale kloof burgers met te dichten

De Belgische staatssecretaris voor Digitalisering heeft een ambtenarenopleiding geïntroduceerd die de digitale kloof tussen burgers en online overheidsdiensten moet helpen dichten. Per jaar moeten 5000 ambtenaren het basisniveau van het zogenaamde Connectoobrevet behalen.

Er komen volgens de Belgische staatssecretaris Mathieu Michel twee niveaus van het Connectoobrevet. Een eerste basisbrevet dat toegankelijk is voor alle Belgische overheidsambtenaren en een tweede expertenbrevet dat erna afgelegd kan worden. Het basisbrevet moet de ambtenaren het probleem van de digitale kloof beter helpen begrijpen en hen in staat stellen om hulp te bieden aan burgers die digitale overheidsdiensten zoals MyMinfin, MyPension of MyHealth wensen te gebruiken. Deze ambtenaren zullen ook worden opgeleid om het niveau van de digitale vaardigheden van een burger zo accuraat mogelijk in te schatten.

Ambtenaren met een brevet op expertenniveau zullen burgers met een digitale achterstand 'weerbaarder' maken en hen 'diepgaande ondersteuning' bieden. Zij zullen de gebruiker stap voor stap begeleiden doorheen de verschillende digitale overheidsdiensten maar ook de burger motiveren tijdens het proces.

De eerste Belgische ambtenaren zullen in begin mei van dit jaar met hun online-opleiding beginnen en volgens de staatssecretaris zullen tegen april 2024 10.000 ambtenaren hun basisopleiding hebben voltooid. 1000 van hen zullen dan de expertencertificering hebben behaald.