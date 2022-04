OnePlus 8T krijgt 120Hz-scherm met piekhelderheid van 1100cd/m²

OnePlus heeft bevestigd dat de OnePlus 8T een scherm krijgt met een verversingssnelheid van 120Hz. Het gaat om een 6,55"-oledscherm met een piekhelderheid van 1100cd/m², net als bij de OnePlus 8. Het scherm van de 8T is echter minder gebogen aan de randen.

OnePlus 8T (links) en OnePlus 8

De ceo van OnePlus, Pete Lau, heeft in een interview met TechRadar aangegeven dat de 8T-smartphone een 120Hz-scherm krijgt met een diagonaal van 6,55". Door het gebruik van een flexibel, zogeheten 2,5d-glaspaneel, dat een lichte buiging aan de uiteinden heeft, zou de capaciteit om licht door te laten zijn verbeterd ten opzichte van reguliere schermen of gebogen schermen. Daardoor kan volgens Lau een maximale helderheid van 1100cd/m² worden gehaald. Ook de OnePlus 8 heeft een piekhelderheid van 1100cd/m², maar dat model gebruikt een scherm met sterk gebogen randen.

Verder krijgt de nieuwe telefoon een geclaimde screen-to-bodyratio van 91,9 procent. Dat is iets hoger dan bij de al uitgebrachte OnePlus 8 en 8 Pro, die wat deze verhoudingen betreft volgens cijfers van OnePlus respectievelijk op 88,7 en 90,8 procent zitten. De schermranden zullen bij de OnePlus 8T dus nog iets dunner zijn. Bij de OnePlus Nord is deze verhouding 86,7 procent. Lau claimt in het interview ook dat het scherm 'de hoogste kleurechtheid van de industrie' heeft.

De fabrikant zal de OnePlus 8T op 14 oktober presenteren. Eerder verschenen er via smartphone-insider OnLeaks renders en specificaties van de OnePlus 8T. Het nieuwe toestel krijgt vermoedelijk een betere macrocamera met een hogere resolutie en heeft een dieptesensor. Bij de OnePlus 8 was die weggelaten. De accu zou met 65W kunnen snelladen, ruim twee keer zo snel als bij de OnePlus 8.

Een aantal details zijn nog onbekend, zoals de prijzen. De website 91mobiles merkte een pagina van de Duitse Amazon-site op waarop stond dat de 8T-variant met 12GB ram en 256GB opslag 693 euro gaat kosten. Dat zou volgens Ishan Agarwal 699 euro in andere Europese landen zijn. De variant met 8GB en 128GB zou dan 599 euro moeten gaan kosten. Agarwal heeft in de afgelopen jaren vaak juiste informatie over onaangekondigde producten gepubliceerd. Hij merkt echter ook op dat het kan gaan om foutieve informatie vanuit Amazon, aangezien de OnePlus 8 momenteel 649 euro kost en het niet aannemelijk is dat het nieuwe model goedkoper wordt.