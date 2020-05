Samsung brengt Galaxy Book S met Intel Comet Lake-processor uit

Samsung heeft een nieuwe versie van de Galaxy Book S uitgebracht die draait op een Comet Lake-processor van Intel. De laptop heeft wifi 6, en acht gigabyte aan werkgeheugen. Over prijzen en beschikbaarheid van het apparaat is nog niets bekend.

De nieuwe Galaxy Book S is dezelfde laptop als die Samsung vorig jaar al uitbracht met een Snapdragon-processor van Qualcomm. De laptop maakt gebruik van Intels nieuwste Comet Lake-processors, al zegt Samsung niet welke configuraties er mogelijk zijn. De laptop heeft verder 8GB aan lpddr4x-werkgeheugen en 256GB of 512GB een eUFS-opslag, en een micro-sd-aansluiting. Ook zitten er twee usb-c-poorten en een vingerafdrukscanner op het apparaat. De Galaxy Book S ondersteunt ook wifi 6 802.11 ax, bluetooth 5, en lte.

De laptop is 305,2 x 203,2 x 6,2 millimeter groot en weegt 950 gram en heeft een ventilatorloos ontwerp. De behuizing is van metaal en heeft een clamshell-ontwerp. De Galaxy Book S heeft een full-hd lcd van 13,3 inch. Met de Outdoor-modus is het mogelijk de schermhelderheid tijdelijk op 600 nits te zetten.

Over beschikbaar en de prijzen schrijft Samsung niets. Als de laptop geleverd wordt is die verkrijgbaar in een gouden en grijze uitvoering, en hij draait op Windows 10.