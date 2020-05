Google lijkt te werken aan end-to-end-encryptie voor rcs-berichten

Er zijn aanwijzingen gevonden dat Google werkt aan het end-to-end versleutelen van rcs-berichten. Deze aanwijzingen zijn gevonden in een nieuwe versie van Google Messages, waarmee rcs-berichten verstuurd kunnen worden.

De website 9To5Google onderzocht een apk-installatiebestand dat door Google is vrijgegeven voor een test. In het installatiebestand werden verscheidene strings met code gevonden die verwijzen naar het inbouwen van end-to-end-encryptie, al heeft Google nog niet officieel bevestigd dat het aan dergelijke functionaliteit werkt. Vaak worden nieuwe functies van Google als eerste gevonden na een teardown van een installatiebestand.

Uit de code blijkt dat Google Messages checkt of de verzender en ontvanger een werkende internetverbinding hebben om rcs-berichten die end-to-end versleuteld zijn te kunnen versturen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de app aanbieden om het bericht, in plaats van via rcs, via sms te versturen. Dan wordt ook een waarschuwing getoond dat het bericht niet end-to-end versleuteld is.

Google begon vorig jaar met de uitrol van rcs, het protocol dat sms moet opvolgen. Rcs wordt al langer gezien als de opvolger van sms. Het is daarbij niet alleen mogelijk om berichten te versturen, maar het heeft ook allerlei technieken die tegenwoordig de norm zijn voor chat-apps zoals het versturen van foto's, video's en leesbevestigingen.