Samsung bouwt nieuwe faciliteit voor productie voor 5nm-chips

Samsung start de bouw van een nieuwe chipproductielijn in Pyeongtaek in Zuid-Korea. De faciliteit richt zich op 5nm-chips en komende kleinere chipgeneraties die met name bedoeld zijn voor 5g, high-performance computing en kunstmatige intelligentie.

De bouw op de locatie die zeventig kilometer ten zuiden van de Koreaanse hoofdstad Seoel ligt, is deze maand begonnen en in de tweede helft van 2021 moet de massaproductie van 5nm-chips van start gaan. Met deze productie wil Samsung inspelen op de stijgende vraag naar zuinige chips die op een klein procedé gemaakt zijn, waarbij de fabrikant met nadruk 5g, hpc en kunstmatige intelligentie noemt.

De fab maakt gebruik van euv-machines, de opvolgers van machines die werken op basis van immersielithografie voor chipproductie. Nieuwe generaties van euv-machines moeten ook voor 3nm-productie en kleiner ingezet worden. Samsung maakt sinds begin 2019 gebruik van euv voor zijn 7nm-chipproductie en begin dit jaar voegde het bedrijf een euv-poductielijn voor 7nm toe aan zijn fab in het Koreaanse Hwaseong. In totaal heeft Samsung zeven productielijnen voor chips: zes die gebruikmaken van 12"-wafers en een die chips van 8"-wafers maakt. Samsung concurreert met name met TSMC wat betreft de chipproductie.