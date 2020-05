Analist Jon Prosser: ar-bril van Apple verschijnt uiterlijk in juni volgend jaar

Apples ar-bril zou volgens nieuwe geruchten tussen maart en juni volgend jaar uitkomen. Dat is later dan vorig jaar nog werd gedacht, maar eerder dan de meest recente geruchten. Details over de bril zijn nog steeds niet bekend. Wel zouden er snel videobeelden verschijnen.

De 'Apple Glasses' zouden in de periode maart-juni 2021 uitkomen, zegt analist Jon Prosser op Twitter. Hij heeft in het verleden vaker correcte voorspellingen gedaan over Apple-producten. Over een slimme bril van Apple gaan al jaren geruchten, al gaan die soms ook dat Apple het hele project heeft stopgezet. Prosser geeft zelf nog geen details over de bril, alleen dat die 'sleek as hell' zouden worden. Hij zegt de bril gezien te hebben en er video van te hebben, maar die op een later tijdstip te delen.

Prosser gaat met zijn voorspelling in tegen de voorspelling van de andere bekende analist Ming-Chi Kuo. Die voorspelde eerder deze week nog dat Apple de bril pas op z'n vroegst in 2022 zou uitbrengen. Kuo had het er vorig jaar juist nog over dat de bril al in het tweede kwartaal van 2020 uit zou komen.

Details over de bril van Apple zijn nog steeds niet bekend. Dat de bril komt lijkt duidelijk: Apple heeft meerdere bedrijven overgenomen die ar-technologie maken, mensen aangenomen met kennis daarover, en broncode in iOS zou duiden op een dergelijk apparaat dat samen zou werken met de iPhone en dat een camera heeft om diepte in te schatten.