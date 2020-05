Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 krijgen in september remaster voor pc en consoles

Er komt een remaster van Tony Hawk Pro Skater 1 en 2. De twee skategames worden gebundeld en uitgebracht op 4 september. De remasters komen naar de PlayStation 4, de Xbox One en pc. De pc-versie komt uit via de Epic Games Store.

Vicarious Visions, de studio die ook de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy maakte, is verantwoordelijk voor de remaster van de skategames. Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 verschenen respectievelijk in 1999 en 2000. Volgens uitgever Activision zijn de nieuwe versies radicaal aangepast en verbeterd voor huidige hardware. De game draait in 4k60fps op de Xbox One X, PlayStation 4 Pro en pc's met geschikte hardware.

In de remasters zitten dezelfde levels, skaters, tricks en veel van de muziek uit de originele spellen. Ook zijn er nieuwe toevoegingen, waaronder online multiplayer. De skaters die vertegenwoordigd zijn hebben allemaal eigen Special Moves. Er zitten nieuwe moves in de remaster, die nog niet in de originele game zaten.

De remasters krijgen ook nieuwe mogelijkheden om zelf skaters te maken en skateparken te bouwen. De creaties die spelers met Create-A-Park maken kunnen online gedeeld worden met vrienden. De twee games komen uit als een bundel voor 40 dollar. Er komt ook een deluxe-uitvoering met digitale extra's voor 50 dollar. De bundel is vanaf 4 september te koop.