Gamejournalist Geoff Keighley komt met vier maanden durende online gamefestival

Geoff Keighley, gamingjournalist en organisator van The Game Awards, heeft een nieuw evenement aangekondigd genaamd Summer Game Fest. Het vier maanden durende online evenement omvat nieuws, ingame-evenementen en gratis speelbare content.

Aan het evenement doen mee 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Valve, Square Enix en Warner Bros. Iedere uitgever gaat in het kader van Summer Games Fest een eigen digitale evenement organiseren, maar de planning daarvoor is op dit moment nog niet bekend. Op de site van het evenement kan men zich abonneren op updates via de mail. De bekendmaking is onder andere in handen van Blue's News.

Wat al wel vaststaat is dat Valve het Steam Game Festival: Summer Edition houdt van 9 tot 14 juni. Dat was al bekend, maar is dus onderdeel van Summer Game Fest. Dat omvat 'speelbare, tijdelijke demonstraties en proefversies van geselecteerde gamecontent'. Een dergelijk evenement komt ook naar Xbox en 'andere platformen'. De programmering van het evenement vindt plaats op Facebook, Mixer, Twitch, Twitter, YouTube en andere grote, niet nader genoemde platformen.

Verder staat ook vast dat Keighley voor- en nabeschouwingen zal houden bij ieder groot uitgeversevenement. Daarnaast houdt hij aan het einde van SGF de Gamescom: Opening Night Live om SGF af te sluiten. Verdere details geeft hij ook prijs in een Reddit-ama.

Het evenement is een respons op het nieuwe coronavirus en de vele annuleringen van fysieke gamingevenementen als E3 en Gamescom. Deze evenementen worden door uitgevers gebruikt als gelegenheid om nieuwe games te onthullen of meer te tonen van reeds aangekondigde games. Hoewel de evenementen niet doorgaan, gaat de ontwikkeling aan die games dat nog goeddeels wel, zij het met vertraging. Het valt te verwachten dat grote aankondigingen die normaliter bij E3 gedaan zouden worden, nu ergens in dit festival plaatsvinden.