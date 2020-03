Google voegt real-time transcriberen en vertalen toe aan Translate-app

Google maakte functie om audio real-time te transcriberen en direct te vertalen beschikbaar via zijn Translate-app. Dat werkt in acht talen. De update komt in de komende dagen naar de app voor Android en later ook naar iOS.

Transcriberen werkt in Engels, Frans, Duits, Hindi, Portugees, Russisch, Spaans en Thais. Gebruikers kunnen met de functie gesproken teksten direct laten uitschrijven door de app, eventueel in een vertaling naar keuze. De app krijgt daarvoor een nieuw Transcribe-icoontje. Net als bij andere vertalingen kan er gekozen worden voor een bron- en een doeltaal.

Volgens Google werkt de functie vooralsnog het beste in een rustige omgeving met één persoon tegelijk aan het woord. De functie werd al vorig jaar getest en in januari demonstreerde Google de functie. Het live uitschrijven en direct vertalen zou de komende dagen beschikbaar moeten zijn voor alle gebruikers van de Google Translate-apps voor Android en iOS.